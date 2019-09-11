Kurban bayramı ve okul alışverişi Van esnafını memnun etti

Kurban Bayramı alışverişinin hemen ardından okul alışverişlerinin başlaması Vanlı esnafın yüzünü güldürdü.

Yeni eğitim-öğretim yılında öğrenciler okula başlarken okul alışverişi de hızla devam ediyor. Veliler okula gidecek çocukları için çarşıya akın ederken, kıyafetleri ve kırtasiye gereçlerini almak için alışveriş yapıyor. Okul sezonunun Kurban bayramının hemen ardından başlaması esnafın da yüzünü güldürdü. Bayram ve okul alışverişinin birbirine girdiğini belirten esnaflar, bu tarz sezonlarda piyasaların canlı olduğunu söyledi. İki hafta yoğunluk yaşadıklarını aktaran kırtasiyeci Ali Aslan, "Bazı sezonlar yoğun geçiyor. Bu senede ümitliyiz. Bu tarz sezon geçişleri piyasaya bir canlılık veriyor. Esnafın yüzü gülüyor. Piyasaya para girince genel olarak güzel oluyor. Bu sezonlar hem esnafın yüzü gülüyor hem de piyasaya genel bir canlılık geliyor" dedi.

“Okulların açıldığı ilk iki hafta yoğun olarak çalışıyoruz”

Kırtasiye sezonunun başlamasıyla kar elde ettiklerini anımsatan Mehmet Şirin, “Okullar başladı. Bir haftaya yakın bir zamandır işlerimiz yoğun çok şükür. Bizde böyle sezondan sezona iş yapabiliyoruz. Bayağı bir yoğunluk olduğundan dolayı hazırlıklarımıza daha önceden başlıyoruz. Eksik defterlerimizi tamamladık, yeni model çantalar aldık, reyonları düzenledik. Şuan çanta satışlarımız daha yoğun oluyor. Okulların verdiği listelere göre kırtasiye ihtiyaçlarını çıkartıyoruz.İşlerimiz şuan çok yoğun gece geç saatlere kadar ediyor. Bir hafta daha bu şekilde yoğunluğumuz olacak, kalem, kitap, silgi, açacak, çanta gibi malzememizi bu hafta eriteceğiz, ondan sonra işler biraz düşecek” diye konuştu.

“Vatandaş okul kıyafeti alırken zorlanıyor”

Vatandaşların kıyafet alma konusunda zorlandığını ifade eden Asım Çelik, "Öğrenciler bu yıl heyecanlı özellikle yeni okula başlayacak öğrenciler. Gelip okul kıyafetlerini alıp okula başlıyorlar. Bizde tüm okul kıyafetleri var. Bayram ile okul kıyafetleri birbirine karıştı. Vatandaş biraz zor durumda. Okul elbisesi ve kırtasiye ürünlerini almak bir veli için kolay olmayacak, ama mecbur çocukların da okuması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Öğrencinin baştan aşağı giyinmesi 200 lirayı geçiyor”

Okula yeni başlayan çocuğuna okul kıyafeti alan Nebi Taş ise , "Bayram alışverişinden sonra çocuklarımız için okul alışverişine başladık. Oğlumuz birinci sınıfa başladı. Kendisiyle beraber mağazaları geziyor ve fiyatlara bakıyoruz. Fiyatlarda genelde her yerde aynı ama mağaza yetkililerin söylediğine, göre fiyatlar bu sene artmış durumda. Ortalama bir öğrencinin baştan aşağı giyinmesi 250 lirayı geçiyor. Bu durumda biz veliler için gerçekten zor bir durum” şeklinde konuştu.