Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün? 2019

Kurban Bayramı tatili için sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı 2019 tatili ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı takvim içerisinde bayram tarihlerini de yayınlıyor. Müslümanlar Ramazan ayının ardından bayramı idrak etmişlerdi. Yapılan resmi açıklamada tatilin 9 gün olduğu duyurulmuştu. Şimdi gözler Kurban Bayramının 9 gün olup olmayacağı merak ediliyor?

Kurban bayramı tatili ne zaman?

Kurban Bayramı tatili ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağı kesinleşmişti. Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayıldıkları bildirilmişti.

Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü açıklandı.

Özel sektör çalışanları ise dilerlerse, şayet hafta sonu çalışma zorunlulukları yoksa- 3 Haziran Pazartesi günü (yarım gün) ve 7 Haziran Cuma günü köprü izin alarak tatillerini 9 güne çıkarılmasına imkan sağladı.

Kurban kesimi için belli bir vakit var mıdır?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).