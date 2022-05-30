Milyonlar kurban bayramının ne zaman idrak edileceğini araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban bayramına ne kadar kaldı?

Milyonlar kurban bayramına ne kadar zaman kaldığını, kurban bayramı tatilinin kaç gün idrak edileceğini araştırıyor. Kurban bayramı 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağı açıklanmadı. Konu hakkında bayrama kısa bir zaman kala açıklama yapılması bekleniyor. Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Bayramı'nın kurban bayramı tatiliyle birleşip birleşmeyeceği ise merak ediliyor. Bu konu hakkında da bir açıklama henüz bulunmuyor.

Kurban bayarım arifesi:8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı