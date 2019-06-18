2019 Kurban Bayramı için heyecan dorukta. Ramazan Bayramı sonrası merakla beklenen Kurban Bayramı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte 2019 Kurban Bayramı günleri...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefesi 10 Ağustos Cumartesi gününe geliyor.

Kurban Bayramı 1. gün: 11 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 2. gün: 12 Ağustos Pazartesi

Kurban Bayramı 3. gün: 13 Ağustos Salı

Kurban Bayramı 4. gün: 14 Ağustos Çarşamba

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatili arefe günü ve cuma gününün de tatile dahil edilmesiyle 9 güne çıkarılmıştı. Vatandaşlar Kurban Bayramı için de 9 günlük tatil hayali kuruyor. Perşembe ve Cuma günü de dahil edilirse bayram tatili 9 gün olacak. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.