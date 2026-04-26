Bayram planı yapmak isteyen vatandaşlar, 2026 Kurban Bayramı tatilinin kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. Arefe gününün salıya denk gelmesi ve bayramın hafta ortasında başlayacak olması, 9 gün tatil ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, bayram tatili 9 gün olur mu?

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

Şu an için Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Mevcut takvime göre resmi tatil süresi, arefe günü yarım gün olmak üzere toplam 4,5 gün olarak görünüyor.

Bayram tatili 9 gün olur mu?

9 gün tatil beklentisinin oluşmasının nedeni, 2026 yılında Kurban Bayramı arefesinin salı gününe denk gelmesi oldu. Eğer 25 Mayıs Pazartesi gününün tam gün, 26 Mayıs Salı gününün ise idari izin kapsamında değerlendirilmesine karar verilirse, tatil önceki hafta sonuyla birleşerek 9 güne çıkabilir.

2026 Kurban Bayramı hangi gün başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2026 yılında Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Kabine Toplantısı’nda Kurban Bayramı tatili kararı çıktı mı?

23 Nisan’da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nda Kurban Bayramı tatiline ilişkin herhangi bir gündem yer almadı. Bu nedenle 9 gün tatil beklentisiyle ilgili gözler, önümüzdeki süreçte yapılacak olası yeni açıklamalara çevrildi.

Kurban Bayramı tatili uzatılır mı?

Şu an için bayram tatilinin uzatıldığına dair resmi bir karar bulunmuyor. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar ve takvim yapısı nedeniyle idari izin kararı ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Karar çıkması halinde haberlerimizde yer vereceğiz.