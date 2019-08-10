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Kurban Bayramı sofralarının vazgeçilmesi kavurmanın püf noktaları

Kurban Bayramı sofralarının vazgeçilmezi kavurmanın inceliklerini ve püf noktalarını öğrenmek istiyorsanız haberimiz mutlaka okuyunuz.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:14
Kurban Bayramı sofralarının vazgeçilmesi kavurmanın püf noktaları

Kurban kesildikten sonra tercihen bir gün dinlenilmesi etin kendisi salması için incelikli bir adım olacaktır. Kavurmanın kendi yağıyla pişirilmesi ete lezzet katacaktır. Lezzetli ve yumuşak bir kavurma yapmak isterseniz tencerenin dibine kuyruk yağlarını dizip üzerine etleri yayın. Yavaş yavaş eriyen yağ eti yumuşatır ve tat katar. Sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve kalın tabanlı tencere kullanmak dibinin tutmasını engelleyeceği gibi uzun süre sıcak kalmasını da sağlayacaktır. Et pişmeye başladığı anda az miktarda tuz eklemek de gerekir. Etin tuz lezzetini içine alması için bu adım önemlidir. Sonrada eklemeler de aynı tadı alamayabilirsiniz. Dana eti pişiriyorsanız kendi su yeterli olmayabilir, kontrol edip duruma göre az miktar su ekleyebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:14
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