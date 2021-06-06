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Yaşam Kurban bayramı ne zamana denk geliyor? Kurban bayramı tatili kaç gün?
Yaşam

Kurban bayramı ne zamana denk geliyor? Kurban bayramı tatili kaç gün?

Kurban bayramı ne zaman? Haziran ayıyla birlikte pek çok kişi kurban bayramının ne zaman denk geldiğini, bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı tatili 9 gün mü?

Yeniakit Publisher
2021-06-06 19:45:00 -
Kurban bayramı ne zamana denk geliyor? Kurban bayramı tatili kaç gün?

Kurban bayramı ayın kaçında? Kurban bayramı için plan yapmak isteyenler bayramın ne zamana denk geldiğini, bayramda kaç gün tatil olacağını merak ediyor. Peki, bayram tatilinin kaç gün olacağı açıklandı mı?

Kurban bayramı ne zamana denk geliyor? Kurban bayramı tatili kaç gün?

2021 yılında kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak bayramın birinci günü salıya denk geliyor. Bu sebeple bayramın hafta sonlarıyla birleştirilip 9 gün tatil olması bekleniyor. Ramazan bayramında tam kapanma uygulanmasına rağmen kamu çalışanlarına 9 gün bayram izni verilmişti.  

Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi

Kurban bayramının 1. günü 20 Temmuz Salı   

Kurban bayramının 2. günü 21 Temmuz Çarşamba

Kurban bayramının 3. günü 22 Temmuz Perşembe

Kurban bayramının 4. günü 23 Temmuz Cuma

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