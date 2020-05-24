  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM

Kurban bayramı ne zaman? | Kurban bayramı 2020

Kurban bayramı tatili kaç gün? Milyonlarca kişi internette “Kurban bayramı ne zaman?” , “Kurban bayramı tatili hangi ay?” , “Kurban bayramı hangi gün?” , “Kurban bayramı 2020 ne zaman?” , “Kurban bayramı 2020” , “Kurban bayramına ne kadar kaldı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 15:49:00 -
Kurban bayramı ne zaman? | Kurban bayramı 2020

Ramazan bayramının gelmesinin ardından milyonlarca kişi kurban bayramının ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Milyonlarca kişi “Kurban bayramı hangi gün?” , “Kurban bayramı ağustos ayında mı?” , “Kurban bayramına ne kadar kaldı?” sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Kurban bayramı ne zaman? | Kurban bayramı 2020

Pek çok kişi şimdiden kurban bayramının ne zaman olduğunu araştırmaya başladı.

Arefe günü: 30 Temmuz Perşembe

1.Gün: 31 Temmuz Cuma

2.Gün: 1 Ağustos Cumartesi

3.Gün: 2 Ağustos Pazar

4.Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir. 

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

Koronadan ölenler nasıl gömülüyor?
Koronadan ölenler nasıl gömülüyor?

İSLAM

Koronadan ölenler nasıl gömülüyor?

Duha namazı nedir? | Duha namazı nasıl kılınır?
Duha namazı nedir? | Duha namazı nasıl kılınır?

İSLAM

Duha namazı nedir? | Duha namazı nasıl kılınır?

Tövbe namazı nasıl kılınır? Tövbe duası nasıl okunur?
Tövbe namazı nasıl kılınır? Tövbe duası nasıl okunur?

İSLAM

Tövbe namazı nasıl kılınır? Tövbe duası nasıl okunur?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı