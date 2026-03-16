Kurban Bayramı ne zaman? 2026 Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor?

Kurban Bayramı için şimdiden takvimler kontrol edilmeye başlandı. Tatil planı yapmak isteyenler özellikle bayramın hangi günlere denk geldiğini ve resmi tatilin kaç gün süreceğini merak ediyor. Dini günler takvimine göre 2026 yılında Kurban Bayramı mayıs ayının son günlerinde idrak edilecek.

2026 Kurban Bayramı ne zaman?

Dini takvime göre 2026 yılında Kurban Bayramı 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak. Bayramdan bir gün önce olan arefe günü ise 26 Mayıs 2026 Salı günü idrak edilecek.

26 Mayıs 2026 Salı arefe günü

27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1. gün

28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2. gün

29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3. gün

30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4. gün

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı resmi olarak dört gün sürüyor. Arefe günü ile birlikte değerlendirildiğinde toplamda dört buçuk günlük bir tatil süresi ortaya çıkıyor.

Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin karar ise her yıl olduğu gibi resmi açıklamalarla netleşecek.