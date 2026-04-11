Kurban bayramı ne zaman 2026? Bayram tatili 9 gün mü?

Dini ibadetlerini yerine getirmek ve tatil planı yapmak isteyenler şimdiden Kurban Bayramı tarihini araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramı hangi gün?

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak. Bayram dört gün sürecek ve 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecek.

Diyanet 2026 dini günler takvimine göre Kurban bayramı tarihleri şöyle:

Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Bayram tatili kaç gün sürecek?

2026 yılında Kurban Bayramı tatili, arefe gününün yarım gün olması ve bayramın dört gün devam etmesi nedeniyle toplam 4,5 gün sürecek. Ancak gözler şimdi tatilin uzatılıp uzatılmayacağına çevrilmiş durumda.

Tatil 9 güne çıkar mı?

Bayram tatilinin 9 güne uzayıp uzamayacağına ilişkin beklenti şimdiden konuşulmaya başlandı. Pazartesi gününün de idari izin kapsamına alınması halinde tatilin uzama ihtimali bulunuyor. Ancak bu konuda son söz, yetkili kurumların yapacağı resmi açıklamayla netleşecek.