  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın gözü İslamabad’da! “Savaşa ya tamam ya devam” görüşmesi başladı İstanbul’da şaşkına çeviren trafik magandası dehşeti! ‘Yayaya neden yol verdin’ saldırısı Bakan Kacır UEZ’de konuştu: Dünya değişirken, Türkiye küresel ticaretin merkez ülkelerinden biri oluyor Emanetçi başkan daha ikisini birbirinden ayıramıyor! ‘Ara seçim’ ve ‘seçim yenileme’ cahili Özgür İspanya’dan katil Netanyahu’ya tokat! Gurur duyuyoruz İsmail Saymaz bile CHP'de olanlara dayanamadı! 'Ahlaksızlık!' Çinli Profesör Jiang’dan çarpıcı analiz! Dünyanın gözünden kaçan güç Türkiye! Stratejik coğrafyasıyla kimsenin vazgeçemediği kral yapıcı Yeni yatırım yapmayan İBB ve İSKİ topun ağzında İstanbul’da su krizi kapıda 100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda’dan Türkiye’ye tehdit Reuters: Yüzü tanınmaz halde! ABD saldırısında yaralanan Mücteba Hamaney’in durumuyla ilgili flaş iddia
Kurban bayramı ne zaman 2026? Bayram tatili 9 gün mü?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Nisan ayıyla birlikte gözler kurban bayramına çevrildi. Kurban Bayramı hangi gün başlıyor, tatil kaç gün sürecek, 9 gün ihtimali var mı?

Dini ibadetlerini yerine getirmek ve tatil planı yapmak isteyenler şimdiden Kurban Bayramı tarihini araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramı hangi gün?

 

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak. Bayram dört gün sürecek ve 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecek.

 

Diyanet 2026 dini günler takvimine göre Kurban bayramı tarihleri şöyle:

Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi

 

Bayram tatili kaç gün sürecek?

2026 yılında Kurban Bayramı tatili, arefe gününün yarım gün olması ve bayramın dört gün devam etmesi nedeniyle toplam 4,5 gün sürecek. Ancak gözler şimdi tatilin uzatılıp uzatılmayacağına çevrilmiş durumda.

 

Tatil 9 güne çıkar mı?

Bayram tatilinin 9 güne uzayıp uzamayacağına ilişkin beklenti şimdiden konuşulmaya başlandı. Pazartesi gününün de idari izin kapsamına alınması halinde tatilin uzama ihtimali bulunuyor. Ancak bu konuda son söz, yetkili kurumların yapacağı resmi açıklamayla netleşecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23