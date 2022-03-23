Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor, tatil kaç gün?

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. 2022 Kurban Bayramı hangi gün başlıyor sorusu, milyonlarca kişi tarafından internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Kurban ibadetlerin yerine getirilecek olan Kurban Bayram için bu sene Kurban Bayramı ne zaman sorusu merakla sorgulanmaya başlandı. Bayram tarihine göre programlarına hareket kazandırmak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde duyurduğu tarihi merak ediyor. Peki, 2022 Kurban Bayramı hangi gün idrak edilecek? İşte, Kurban Bayram kaç gün? sorusunun cevabı.

Kurban Bayramı ne zaman 2022?

Kurban Bayramı 2022 hangi güne denk geliyor? Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı 2022 yılında Temmuz ayına denk gelmekte. Kurban Bayramı bu yıl ne zaman? 8 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz'da sona erecek. 9 Temmuz 2022 Cumartesi gün Kurban Bayramı’nın 1. günü. 2022 Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor.

2022 Kurban bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı