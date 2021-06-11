Kurban bayramı ne zaman 2021? Kurban bayramı arefesi hangi gün?
Kurban Bayramı tarihi Müslümanların odaklandığı konuların başında geliyor. Ramazan Bayramı'nın ardından gözler Kurban Bayramı tarihine çevrildi. Temmuz ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı tatilinin uzatılması bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban bayramı arefesi hangi gün?
İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Ramazan Bayramında pandemi nedeniyle evlerinde geçirmek zorunda kalan vatandaşlar Kurban Bayramı için planlarını yapmaya şimdiden başladı. Kurban Bayramının 4 gün olması ve hafta başına denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Peki 2021 Kurban Bayramına kaç gün kaldı, ayın kaçında?
Kurban bayramı ne zaman 2021?
19 Temmuz Pazartesi (Arefe)
20 Temmuz Salı (Kurban Bayramının 1. Günü)
21 Temmuz Çarşamba (Kurban Bayramının 2. Günü)
22 Temmuz Perşembe (Kurban Bayramının 3. Günü)
23 Temmuz Cuma (Kurban Bayramının 4. Günü)