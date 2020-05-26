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İSLAM

Kurban Bayramı Ne Zaman 2020?

Kurban Bayramı Ne Zaman 2020? sorusu şimdiden merak ediliyor. islam alemi Ramazan bayramını geride bıraktı. Gözler şimdi Kurban Bayramı'nda. Peki, bu yıl Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Kurban bayramında kaç gün tatil olacak?

Yeniakit Publisher
2020-05-26 13:16:00 -
Kurban Bayramı Ne Zaman 2020?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini gün ve ayları her yıl yayınladığı dini takvim ile duyuruyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayının ardından ilk dini bayram 24 Mayıs’ta başladı. Üç gün sürecek olan bayram coşkusunu yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı’nın ne zaman idrak edileceğini öğrenmek istiyorlar.

Kurban Bayramı Ne Zaman 2020?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

 

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