Kurban Bayramı ne zaman 2019? Kurban bayramı tatili kaç gün?

Ramazanı şerifin eda edilmesi ve bayram hazırlıklarının yapılmasıyla vatandaşlar bayram tatillerine başladı. Peki 2019 kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı kaç gün tatil olacak? Bu soruların yanıtları merak ediliyor. İşte 2019 kurban bayramı tarihi ve tatil günleri...

2019 kurban bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos 2019 Pazar gününe denk geliyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi: Arefe

11 Ağustos 2019 Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

12 Ağustos 2019 Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

13 Ağustos 2019 Salı: Kurban Bayramı 3. gün

14 Ağustos 2019 Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

Kurban bayramı kaç gün tatil olacak?

Arefe gününün Cumartesi olması nedeniyle tatil Cuma iş günü sonunda başlayacak Perşembe gününe kadar sürecek. Perşembe ve Cuma gününü de izin kullanarak bayram tatilini 9 güne çıkarmak mümkün. Fakat resmi olarak henüz Kurban Bayramı tatili ile ilgili 9 gün açıklaması yapılmadı.