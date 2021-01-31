Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman? Milyonlarca vatandaş, dini yükümlülüklerini yerine getirmek ve tatil planlarını önceden netleştirmek için Kurban Bayramı'nın ne zaman kutlanacağını öğrenmeye çalışıyor.

Kurban Bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2021 yılında temmuz ayına denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.