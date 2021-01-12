Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Yılın ikinci bayramı heyecanla bekleniliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre dini gün ve ayların idrak edileceği tarihler belli oluyor. Peki, 2021 Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı ne zaman? Soruları Müslüman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet 2021 dini günler takvimini yayınladı. İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi
Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
Her sene arefe günlerinde yarım gün tatil oluyor. Resmi kurumlar ve bankalar öğle saatine kadar hizmet veriyorlar.