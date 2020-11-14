Kurban Bayramı ne zaman?
Gelecek yılın tatil planlarını şimdiden yapmak isteyen vatandaşlar, 2021 kurban bayramının hangi tarih aralığında olacağını merak ediyor. 2021 kurban bayramının ne zaman olacağı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takviminde duyuruldu. Peki, 2021 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?
2021 kurban bayramı tarihine yönelik araştırmalar henüz uzun bir süre olmasına sorgulanmaya başlandı. Kurban bayramının her yıl olduğu gibi gelecek yıl da ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, konuyla alakalı net tarih bilgisi bulmak için internette araştırıyor. İşte, konuya dair detaylar…
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2021 yılında temmuz ayına olacak.
2021 Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde olacak.