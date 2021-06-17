Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayında yılın ilk bayram ikramiyesini alan emekliler gözlerini Kurban Bayramı ikramiyelerine çevirdi. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek?

İlk defa 2018 senesinde ödenmeye başlanan 1000 liralık emekli ikramiyeleri 3 dönemdir 1000 TL üzerinden hesaplara yatırılmaktaydı. 2021 senesinde ise Bayram için gerçekleştirilen ödemeler, bin 100 TL'ye yükseldi.

Bu sene Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyeleri yine 1100 TL şeklinde yatırılacak. Bayram haftasında bankalarda işlem yapılamayacağı göz önüne alınırsa emekli bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan 1 ya da 2 hafta öncesinden yatırılması bekleniyor.

Bu kapsamda Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 5 – 11 Temmuz veya 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi bekleniyor. Ödemelerin gerçekleştirileceği kesin tarih ise henüz netleşmedi.

Kurban bayramı ne zaman?

Arife günü: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma