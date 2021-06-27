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Yaşam Kurban bayramı 2021 ne zaman?
Yaşam

Kurban bayramı 2021 ne zaman?

Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan kurban ibadetinin yerine getirildiği Mübarek Kurban Bayramı için artık sayılı günler kaldı. Peki, 2021 Kurban Bayramı ne zaman ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-27 00:48:00 -
Kurban bayramı 2021 ne zaman?

Kurban Bayramı'na oldukça kısa bir süre kala bayram tatiline yönelik beklentiler de arttı. Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olarak verileceğini merak eden vatandaşlar araştırma yapıyor.

Kurban bayramı 2021 ne zaman?

Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

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