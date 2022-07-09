Kurban arefesinde şehitlikler ziyaret edildi

Şehit aileleri, kabirleri temizleyip çiçek bıraktı. İstanbul’da Edirnekapı Şehitliği’ne gelen şehit yakınları, şehitlerin kabirlerinin başında dua etti. Erken saatlerden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan aileler, yakınlarının mezarlarında Kur’an-ı Kerim okudu. Ellerinde Türk bayrağı ve karanfillerle şehitliğe gelen bazı şehit yakınları, kabirlerdeki çiçekleri suladı ve mezar taşlarını temizledi. Çok sayıda askerin de ziyarette bulunduğu şehitlikte, bazı vatandaşların da şehit ailelerine ikramlarda bulunduğu görüldü. Cebeci Askeri Şehitliği’ne gelen şehit aileleri ve gaziler ise, bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayıp dua etti, Kur’an-ı Kerim okudu ve mezarlara karanfiller bıraktı.