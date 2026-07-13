Kurbağa bakterisi kanseri sildi: Tek dozda tümörler yok oldu

Japonya İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (JAIST) araştırmacıları, Japon ağaç kurbağasının (Dryophytes japonicus) bağırsaklarında doğal olarak bulunan bir bakterinin farelerde kanser tümörlerini tamamen ortadan kaldırdığını açıkladı.

Gut Microbes dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar Japon ağaç kurbağaları, Japon ateş semenderleri ve Japon çim kertenkelelerinden elde edilen 45 farklı bakteri türünü inceledi. Bunlardan dokuzu kanser karşıtı etki gösterirken, Ewingella americana adlı bakteri en başarılı sonuçları verdi.

FARELERDE TEK DOZLA TÜMÖRLER TAMAMEN KAYBOLDU

Kolorektal kanserli fareler üzerinde yapılan deneylerde, damardan uygulanan tek doz Ewingella americana bakterisinin tüm tümörleri tamamen ortadan kaldırdığı bildirildi.

Araştırmacılar, bu sonucun karşılaştırma amacıyla kullanılan bağışıklık kontrol noktası inhibitörleri (anti-PD-L1) ve liposomal doksorubisin kemoterapisinden daha etkili olduğunu belirtti.

Bununla birlikte bilim insanları, elde edilen bulguların yalnızca fare deneylerine dayandığını ve yöntemin insanlar üzerinde güvenli ve etkili olup olmadığının henüz bilinmediğini vurguladı.

KANSERİ İKİ FARKLI MEKANİZMAYLA HEDEFLİYOR

Araştırmaya göre bakteri, tümörlerle iki farklı yoldan mücadele ediyor.

• İlk olarak, oksijenin az olduğu tümör dokularında hızla çoğalarak doğrudan kanser hücrelerine zarar veriyor. Tedaviden sonraki ilk 24 saatte bakteri sayısının tümör içinde yaklaşık 3 bin kat arttığı tespit edildi.

• İkinci olarak ise bağışıklık sistemini harekete geçiriyor. Bakterinin varlığıyla birlikte T hücreleri, B hücreleri ve nötrofiller tümör bölgesine yöneliyor. Bu hücrelerin salgıladığı bağışıklık sinyal molekülleri kanser hücrelerinin yok edilmesini destekliyor.

Araştırmacılar, bakterinin neredeyse yalnızca tümör dokusunda biriktiğini, karaciğer, böbrek, akciğer, dalak ve kalp gibi sağlıklı organlarda ise çoğalmadığını belirtti.

Deneylerde bakterinin 24 saat içinde kandan tamamen temizlendiği, yalnızca geçici ve hafif bir iltihabi yanıt oluşturduğu, 60 günlük takipte ise kronik toksisiteye rastlanmadığı aktarıldı.

Araştırma ekibi, yöntemin meme kanseri, pankreas kanseri ve melanom gibi diğer katı tümörlerde de test edileceğini açıkladı.

Bilim insanları ayrıca bakteri tedavisinin kemoterapi veya immünoterapiyle birlikte kullanılması halinde daha etkili olup olmayacağını araştırmayı planlıyor. Araştırmacılar, çalışmanın henüz klinik aşamaya ulaşmadığını ve insanlar üzerinde kullanılabilmesi için kapsamlı güvenlik ve etkinlik testlerinin yapılması gerektiğini vurguladı.