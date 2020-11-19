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Gündem 'Kuran'ı yırtan Atabey'in FETÖ ile bağlantısı! Ne zaman yargılanacak?'
Gündem

'Kuran'ı yırtan Atabey'in FETÖ ile bağlantısı! Ne zaman yargılanacak?'

Yazar Hasret Yıldırım, Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırtan ve İslam'a hakaret eden İbrahim Atabey ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:18:00 -
'Kuran'ı yırtan Atabey'in FETÖ ile bağlantısı! Ne zaman yargılanacak?'

Yazar Hasret Yıldırım, gündeme ilişkin önemli değerledirmeler yapmaya devam ediyor.

Hasret Yıldırım, yeniakit.com.tr Youtube kanalındaki 'Kuran'ı yırtan Atabey'in FETÖ ile bağlantısı! Ne zaman yargılanacak?' başlıklı videoda çok çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Yıldırım, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldıran İbrahim Atabey'in hidayete ermesi konusunda temennisinin olduğunu söyledi.

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