Kur'an'da geçen kız ve erkek bebek isimleri ve anlamları
İsim hakkı anne ve babanın evladına vazifesi sayılır. Çocuğa güzel anlama gelen, fenalık barındırmayan isimler koymak gerekir. Peki hangi isimler kur'an'da geçiyor? Kur'an'da geçen kız ve erkek bebek isimleri ve anlamları...26 Eylül 2019 Perşembe 13:20
İsim hakkı anne ve babanın evladına vazifesi sayılır. Çocuğa güzel anlama gelen, fenalık barındırmayan isimler koymak gerekir. Peki hangi isimler kur'an'da geçiyor? Kur'an'da geçen kız ve erkek bebek isimleri ve anlamları..
Evladın anne-baba üzerindeki haklarından birisi de şüphesiz ki isim hakkıdır. Çocukları güzel isimlerle çağırmak, hele ki Kur'an'da geçen isimleri kullanmak pek hayırlıdır.
Peygamber Efenfimiz (s.a.v.) bazı kişilerin isimlerini değiştirmiş, "bundan sonra senin adın ... olsun. Sana seslenen kişiler, ... desin." diyerek telkinde bulunmuştur. Bunun amacı, anlamı güzel olmayan isim ya da çağrışımlardan uzak durmaktır.
Kız isimleri
Azra
Medine’nin bir diğer adı olan Azra ismi Kuran’da yer almaktadır. El değmemiş anlamına sahiptir.
Asel
Muhammed Suresi'nde geçen Asel, cenetteki bal anlamına gelmektedir.
Ahsen
Kuran’da 50’den fazla ayette yer alan Ahsen adı en güzel olanı çağrıştırmaktadır.
Aden
Hud Suresi ve Necm Suresi'nde yer alan Aden ismi Allah’ın yasakladığı kavim isimlerindendir.
Asiye
Hz. Musa’yı nehirsen çıkartıp büyüten Firavun’un eşinin ismi olan Asiye, asi ve acı çeken kadın anlamlarındadır.
Alime
Bakara 60. , Araf 160. surelerinde yer alan Alime, bilgi sahibi olan kız anlamındadır.
Azer
Hem kız hem de erkeğe konulabilen Azer ismi Kuran’da Enam suresi 74. ayette geçmektedir. Hz. İbrahim’in babasının adı, Kasım ayının bir başka adı anlamındadır.
Anife
Kuran’da Muhammed suresi'nde yer alan Anife, gençlik çağının başlangıcı anlamındadır.
Beyza
Günahı olmayan, ak, beyaz anlamlarındadır.
Benan
Hem erkek hem de kız ismi olarak kullanılan Benan ismi Enfal ve Kıyamet sureleri'nde geçmektedir. Parmakla gösterilen kişi anlamındadır.
Bükre
Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Bükre, Fetih suresi 9. ayette yer almaktadır. Sabah vakti anlamındadır.
Benna
Sad suresi 37. ayette geçen Benna, yapı kuran kişi anlamındadır.
Berka
Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka şimşek anlamındadır.
Cennet
İyilik yapanların sonsuz mutluluğa kavulacakları yer anlamında kullanılmaktadır. Kuran'da farklı 62 ayette geçmektedir.
Ecrin
Ecrin, Allah'ın hediyesi olan sevap anlamına gelmektedir.
Ebrar
Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmakta olan Ebrar, iyilik sever, hayırsever anlamındadır.
Esra
İsra Suresi'nde yer alan Esra ismi karanlıkta yol gösteren anlamına gelmektedir.
Elif
Arap alfabesinin ilk harfi olan Elif , ince uzun boylu kız anlamına gelmektedir.
Eda
Kuran’da Bakara 178. Ve Meryem 59. Ayetlerde davranış, tutum anlamında yer almıştır.
Esma
Kuran’da Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Aynı zamanda duyma ve işitme anlamında da kullanılır.
Emine
Emin, güvenilir anlamlarına gelen Emine, Kur'an’da Bakara, Araf ve Nahl sureleri'nde geçmektedir.
Ecre
Kuranda 4 farklı surede geçen Ecre ismi, ödül anlamı taşır.
Emel
Hicr ve Kehf suresi'nde geçen isim gerçekleştirilmesi istenen ve beklenen anlamındadır.
Evsa
Meryem suresi'nde yer alan Evsa ismi, emreden insan anlamındadır.
Evla
Daha iyi olmak anlamında olan Evla, Nisa ve Meryem Suresi'nde geçmektedir.
Esved
Hem kız hemde erkek ismi olarak kullanılan Esved, Bakara suresi'nde geçer ve kara anlamındadır.
Efide
Kalp anlamına gelen Efide, Kur'an’da Ahkaf ve Secde sureleri'nde geçmektedir.
Firdevs
Cennet en güzel yeri, cennet bahçesi anlamına gelen Firdevs Kur'an’da farklı surelerde yer almaktadır.
Feriha
Bakara ve Tevbe suresinde geçen Feriha ismi, ferahlığa erişmek anlamındadır.
Hacer
Kuran’da birkaç ayette yer alan Hacer ismi, Kabe’nin duvarındaki siyah olarak anlamlandırılmaktadır.
Havva
Yaratılan ilk kadın. Esmer kadın.
Hüsna
Kuran’da birçok ayette yer alan Hüsna, Allah’ın isimlerinin de genel adıdır.
Huda
Bakara suresi'nin 2 ayetinde geçen Huda, doğru yol ya da doğru yol gösteren kişi anlamına gelmektedir.
Huri
Kuran’da farklı ayetlerde geçen Huri, güzel anlamına gelmektedir.
Hasibe
Kuranda 3 farklı ayette geçen Hasibe, saygın ve değerli kişi anlamına gelmektedir.
Halide
Nisa, Tevbe, Haşr sureleri'nde geçen Halide, sonsuz anlamındadır.
Hayat
Kuran’da birçok ayette geçmektedir. Yaşamın devamlılığını ifade etmektedir.
Hazen
Arapça hüzün keder anlamına gelir.
Hamiye
Koruyan anlamına gelen Hamiye, kızgın, çok sıcak anlamlarınada gelmektedir.
Hamiyet
Koruma, kollama anlamına gelen Hamiyet, Gasiye suresi’nde yer almaktadır.
İrem
Fecr Suresi'nde geçen İrem ismi, cennete benzeyen bahçe anlamındadır.
İkra
Oku anlamında olan İkra, Kur'an-ı Kerim ‘de yer almaktadır.
Kevser
Kuran’ı Kerim’in bir suresi olan Kevser, cennette bulunan ırmak anlamına gelmektedir.
Kader
Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Kader, Kuran’da birçok ayette geçmektedir. Alınyazısı anlamına gelir.
Kadem
Nahl suresi'nde yer alan Kadem, uğurlu anlamına gelmektedir.
Karye
Küçük yerleşim yeri anlamına gelen Karye, Kur'an’da birçok ayette geçmektedir.
Kübra
Çok büyük anlamına gelmektedir.
Lina
Kur'an’da bahsedilen Lina ismi, Hurma fidesi demektir.
Leyal
Leyal, Kur'an’da gece anlamında kullanılmıştır. Meryem ve Sebe sureleri'nde yer almaktadır.
Lema
Lema, parlak olan şey anlamındadır. Kur'an’da iki farklı surede yer almaktadır.
Merve
Mekke’de bir dağın adı olan Merve, Kur'an’da Bakara suresi'nde yer almaktadır.
Meryem
Meryem, dindar kadın anlamına gelmektedir. Kur'an’da yer alan surenin ismidir.
Melek
Kur'an-ı Kerim’de birçok ayette geçen Melek ismi, Allah ile insanlar arasında aracılık yapan manevi bir varlıktır.
Melike
Bakara suresi'nde yer alan Melike ismi, hükümdarlığı temsil eden isimlerdendir.
Medine
Hz.Muhammed’in mezarının bulunduğu şehirin ismidir.
Müberra
Nur suresi'nde yer alan Müberra ismi, temiz insan olarak anlamlandırılmaktadır.
Maide
Kur'an’da yer alan bir surenin ismi olan Maide, yemek anlamına gelmektedir.
Mavera
Kur'an’da farklı surelerde yer alan Mavera ismi, bir şeyin arka tarafında kalmayı tercih etmek anlamına gelir.
Mukaddes
Kur'an’da yer alan Mukaddes ismi mübarek olan şeylere atıfta bulunmak demektir.
Münteha
Kuran’da farklı surelerde yer alan Münteha, son anlamında kullanılmaktadır.
Malike
Sahiplik anlamına gelmektedir.
Meşkure
Kur'an’da İnsan suresinde yer alan Meşkure, beğenilmeye değer bir şey olarak anlamlandırılmaktadır.
Nisa
Kadın anlamına gelen Nisa, ayrıca Kur'an’da bir surenin ismidir.
Nur/ Nuran
Kur'an’da birçok surede geçen Nur, aydınlık anlamındadır.
Neşe
Sevinç anlamına gelen Neşe ismi, Kur'an’da 3 farklı surede geçmektedir.
Nadiye
Bir mecliste bulunma, toplantıya katılma anlamında olan Nadiye, Kur'an’da Alak Suresi'nde yer almaktadır.
Nüha
Taha suresi'nde yer alan Nüha ismi, akıl anlamına gelmektedir
Reyhan
Vakia suresi'nde geçen Reyhan, güzel koku anlamındadır.
Radife
İnsanlar öldükten sonra üflenecek olan sur’un ikincisi anlamındadır. Kur'an’da surenin içerisinde yer alır.
Serra
Kur'an’da iki farklı surede geçen Serra, Arapça kökenli bir kelime olup genişlik, rahatlık anlamına gelmektedir.
Sara
Prenses anlamına gelen Sara, Kur'an’da bir surede yer almaktadır.
Sema
Gökyüzün anlamına gelen Sema ile ilgili Kur'an’da pek çok ayet bulunmaktadır.
Saliha
Kur'an'da birbirinden farklı 6 surede geçen Saliha, dinin emirlerini yerine getiren kişilere verilen addır.
Sıdıka
Meryem Suresi'nde geçen sıdıka, sadık kalan, doğru söyleyen kişi anlamında gelmektedir.
Sera
Arapça ve Farsça farklı anlamlara gelen Sera ismi, Kur'an’da bir ayette yer almaktadır. Farsça, köşk anlamına gelirken; Arapça, yer anlamına gelmektedir.
Serap
Nebe suresi'nde yer alan Serap, bir yanılsama biçimidir.
Sündüs
İpek kumaş anlamına gelen Sündüs, Kur'an’da Duhan ve Kehf surelerinde geçmektedir.
Sacide
Secde eden anlamına gelen Sacide ismi, Kur'an’da Zümer suresi'nde yer almaktadır.
Selime
Sağlam kişilik anlamına gelen Selime, Kur'an’da bir ayette geçmektedir.
Sidre
Cenetteki ağaçlardan birisi olan Sidre, Kur'an’da 3 farklı ayette yer almaktadır.
Şura
Kuran’da Şura isimli bir sure bulunmaktadır. Meclis, danışma gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
Şüheda
Nisa suresi'nde geçen Şüheda, şehit anlamındadır.
Tuğba
Cenette bulunan bir ağaç ismidir.
Tuğyan
3 farklı surede bulunan Tuğyan ismi, coşkun anlamına gelmektedir.
Tayyibe
Kur'an’da birçok ayette geçen Tayyibe, temiz anlamındadır.
Ufuk
Hem kız hem de erkek ismi olarak Ufuk, Necm suresi'nde geçmektedir.
Yüsra
Yüsra, kolay olan anlamına gelmektedir. Kur'an’da iki farklı ayette yer almaktadır.
Yezra
Şura suresi'nde geçen Yezra, çoğalmak anlamındadır.
Zeliha/ Züleyha
Peri gibi güzel olmak anlamındadır.
Zülfa
Kur'an’da farklı surelerde yer alan Zülfa, yakınlık anlamında kullanılmaktadır.
Erkek isimleri
Ali
Kur'an’da yer alan Ali ismi, yüce, ulu, yüksek mertebeli kişi demektir.
Ahmet
Saf suresi 6. Ayette yer alan Ahmet ismi, övgüye layık insan anlamındadır.
Adem
İlk yaratılan insan olarak Kur'an’da yer alan Adem, temiz insan demektir.
Akif
İbadet etmek anlamına gelmektedir.
Asım
Yusuf, Hud, Mumin suresinde geçen Asım ismi, namuslu, günahı olmayan demektir.
Araf
Kur'an'da sure ismi olan Araf, cennet ile cehennem arasında kalan yerdir.
Adil
Doğruluktan ayrılmamış kimse anlamındadır.
Abdi
Bakara suresi'nde yer alan Abdi ismi, kulluk eden demektir.
Adin
Kur'an’da 5 farklı ayette bulunan Adin ismi, haddini aşmak demektir.
Azer
Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Azer, Enam suresinde yer almakta ve ateş anlamına gelmektedir.
Ahad
İhlas suresi'nde yer alan Ahad ismi, tek olan anlamındadır.
Azim
Allahın 99 isminden biri olan Azim, Bakara ve şura sureleri'nde yer almaktadır.
Alim
Kur'an’da birçok ayette yer almaktadır. Bilgin anlamındadır.
Azmi
Kur'an’da 4 farklı surede yer alan Azmi ismi, azimli kararlı kişilik anlamındadır.
Abid
Kaf ve Bakara sureleri'nde yer alan Abid ismi, kul anlamındadır.
Ahsa
Hem kız hem de erkek isimi oalrak kullanılan Ahsa, kuranda birçok ayette geçmektedir. Hesap yapmak anlamındadır.
Ahlas
Kuran’da Sad suresinde yer alan Ahlas ismi, temiz anlamındadır.
Amir
Kuran’da Tevbe suresinde yer alan Amir, emir yetkisi bulunan kimse demektir.
Afil
Enam suresinin 76. Ayetinde yer alan Afil ismi, görünmez olan anlamındadır.
Amil
Kuran’da birçok ayette yer alan Amil, isteyen emeli olan kişi anlamında kullanılmaktadır.
Batın
Allahın 99 isminden biri olan Batın, biricik ve tek anlamındadır.
Berk
Sağlam, dayanıklı anlamına gelen Berk, Kur'an’da yer alan isimlerdendir.
Beyda
Kurak bir yer anlamına gelmektedir.
Benan
Enfal ve Kıyamet sureleri'nde yer alan Benan, hem kız hem erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Parmakla gösterilen kişi demektir.
Baki
Baki Allahın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.
Bükre
Fetih suresi'nde 9 ayette geçen isim olan Bükre, sabah vakti anlamındadır.
Bahri / Bahra
Bakara ve İsra surelerinde yer alan Bahri, denizle ve suyla ilgili şeylerle anlamlandırılmaktadır.
Bedir / Bedri
Bedir Savaşı'nın yaşandığı yer olarak bilinen bir çöl adı olan Bedir, ayrıca dolunay anlamına da gelmektedir.
Bukra
Kalem Suresi'nin 38. Ayetinde yer alan Bukra ismi, erken vakit anlamındadır.
Berka
Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka, şimşek anlamındadır. Kur'an'da Rum ve Rad sureleri'nde yer alır.
Celal
Allahın 99 isminden biri olan Celal, yüce demektir.
Cemil
Yusuf suresinde geçen isimlerden olan Cemil, Allahın 99 isiminden biridir. Güzel anlamına gelmektedir.
Cihad/ Cihat
Tevbe, Hacc, Furkan sureleri'nde yer alan Cihad ismi, din uğruna düşmanla savaşmak anlamındadır.
Cabbar
Kuranda yer alan Cabbar ismi, güçlü, kudret sahibi anlamındadır.
Cebrail
Bakara suresi'nde yer alan Cebrail ismi, Allah'ın 4 büyük meleğinden biridir.
Celil
Rahman suresi'nde yer alan Celil ismi, Allah'ın isimlerinden birisidir. Yüce demektir.
Cahid
Kur'an’da birçok ayette yer alan Cahid ismi, bir şeyler için çabalayan kişi anlamına gelmektedir.
Cudi
Hud suresi'nde yer alan isim Cudi, cömert anlamındadır.
Duha
Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Düha, Kur'an-ı Kerim’de yer alan surenin ismidir. Kuşluk vakti demektir.
Davut /Davud
Kuran’da birçok surede geçen Davut /Davud ismi, sevgili demektir.
Diyar
Hem kız hem de erkek ismi olara kullanılan Diyar, Kur'an'da birçok surede yer almaktadır.
Dehri
İnsan suresinde yer alan Dehri ismi, çok bilgin kişi demektir.
Dafi
Kur'an’da iki farklı ayette bulunan Dafi, engeli ortadan kaldıran anlamındadır.
Ebrar
Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ebrar, İnsan suresi'nde yer almakta ve iyilik sever anlamına gelmektedir.
Ensar
Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçen Ensar, koruyucu anlamındadır.
Efnan
Rahman suresinde yer alan Efnan ismi, tür anlamına gelmektedir.
Ezel
Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ezel, geçmiş zaman demektir.
Emin
Kur'an-ı Kerim’de birçok yerde geçmektedir. Güvenilir kişi demektir.
Ekrem
Alak ve Fecr surelerinde geçen Ekrem ismi, cömert anlamındadır.
Eyüp
Kur'an’da yer alan Eyüp ismi sabırlı kişi anlamındadır.
Etka
Hucurat suresinde yer alan Etka ismi, Allah korkusu olan kimse demektir.
Emrullah
Nisa, Tevbe, Nahl sureleri'nde yer alan Emrullah ismi, Allah’ın buyruğu demektir.
Ecir
Kur'an’da yer alan Ecir ismi, sevap anlamına gelmektedir.
Enhar
Kur'an-ı Kerim’de yer alan Enhar ismi cennetdeki ırmaklardan biridir.
Enfal
Kur'an-ı Kerim’de surenin ismi olan Enfal, ganimet anlamındadır.
Esved
Bakara suresi'nde geçen Esved ismi, hem erkek hem de kız çocuklarında isim olarak kullanılmakatadır. Kara anlamındadır.
Ehad
Kur'an’da birçok ayette geçen Ehad, Allah’ın isimlerindendir.
Ekber
Kur'an’da birçok ayette yer alan Ekber, büyük, yüce anlamındadır.
Ebu
Kur'an’da birkaç farklı ayette geçen Ebu ismi, ata anlamındadır.
Ebed
Kur'an’da birçok ayette yer alan Ebed, sonsuz anlamındadır.
Evliya
Kur'an’da birçok ayette yer alan Evliya, Allah’a yakın olan kişi anlamındadır.
Enam
Kur'an’da yer alan surenin ismi olan Enam, halk anlamındadır.
Ekmel
Maide suresinde geçen Ekmel ismi, eksiksiz anlamındadır.
Evfa
Kur'an’da birçok ayette geçen Evfa, vefalı anlamındadır.
Furkan
Kur'an-ı Kerim’de sure ismi olarak yer alan, doğru yolu gösteren kişi anlamına gelmektedir.
Fettah
Allah’ın isimlerinden biri olan Fettah, üstün kişi anlamına gelmektedir.
Fuad
Necm suresinin 11. Ayetide geçen isimlerden Fuad, gönül demektir.
Harun
Kur'an’da yer alan Harun ismi, parlak anlamındadır.
Halil
Nisa suresinde yer alan Halil ismi, sadık anlamındadır.
Hakkı
Kur'an’da geçen Hakkı ismi doğrulukla ilgilidir.
Huda
Bakara suresinde yer alan Huda ismi, doğru yol gösteren kişi anlamındadır.
Halid
Sonsuz anlamında olan Halid, Kur'an’da birçok surede yer almaktadır.
Hamdi
Kur'an’da birçok surede geçen Hamdi, Allah’a şükreden anlamındadır.
Hayri
Kur'an’da birçok surede geçen Hayri, iyilik yapan kişi anlamındadır.
Halis
Sad, Nahl surelerinde geçen Halis samimi anlamına gelmektedir.
Hasbi
Tevbe ve Zümer surelerinde geçen Hasbi ismi, karşılık beklemeden yapılan iyilik demektir.
Hanif
Bakara suresinde geçen Hanif ismi, dine bağlı olan insan anlamındadır.
Hatem
Birçok surede geçen Hatem ismi, cömert anlamındadır.
Halef
Araf ve Meryem surelerinde geçen Halef ismi, soy anlamındadır.
Hafız
Hem erkek hem de kadın ismi olarak kullanılan Hafız, Nisa, Hicr, Şura surelerinde yer alan isimlerdendir. Kur'an’ı ezbere bilen kişi demektir.
İbrahim
Peygamber ismi olan İbrahim, hak anlamına gelmektedir.
İsmail
Kur'an’da yer alan İsmail ismi, işiten kimse anlamındadır.
İlyas
Kur'an’da yer alan İlyas, peygamber isimlerindendir.
İhsan
Bağışlama anlamına gelmektedir.
İdris
Peygamber adı olan İdris, aynı zamanda bir kiraz türüdür.
İsa
Dört büyük peygamberden biri olan İsa ismi, yargılama anlamına gelmektedir.
İmran
Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan İmran, refaha eren kimse anlamındadır.
İslam
Kur'an’da birçok ayette yer alan İslam, müslüman dini anlamındadır.
İshak
Peygamber adı olan İshak, güler yüz anlamına gelmektedir.
Kadir
Kur'an’da geçen surenin adı olan Kadir, birçok ayettede yer almaktadır. Kudretli kişi demektir.
Kazım
Kur'an’da geçen Kazım ismi, öfkesini yenen kişi anlamına gelmektedir.
Karin
Kaf suresinde geçen Karin ismi, yakın anlamındadır.
Kader
Kur'an’da birçok ayette geçmektedir. Alın yazısı anlamındadır.
Kamer
Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Kamer, Kur'an’da birçok ayette geçmektedir. Ay anlamındadır.
Kadem
Nahl suresinde geçen Kadem hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Uğur anlamındadır.
Kadri
Değer, kıymet anlamında olan Kadri, Kur'an’da farklı surelerde yer almaktadır.
Kabil
Mümin suresinin 3. Ayetinde yer alan Kabil ismi, kabul eden anlamındadır.
Kavi
Alalh’ın isimlerinden olan Kavi, kuvvetli zengin anlamındadır.
Kaim
Kur'an’da birbirinden farklı ayetlerde yer alan Kaim, dik duran kişilik anlamındadır.
Karun
Kur'an’dan birden fazla ayette yer alan Karun, çok zengin kimse demektir
Muhammed
Peygamberimizin ismi olan Muhammed, güzel huylara sahip olan kişi demektir.
Mustafa
Sad suresinde geçen Mustafa ismi, seçkin kişi demektir.
Memati
İsra, Enam surelerinde geçen Memati ismi, ölüm demektir.
Metin
Kur'an’da Zariyat suresinde geçen Metin ismi, sağlam demektir.
Musa
Dört büyük peygamberden biri olan Musa ismi, Kur'an’da birçok yerde geçmektedir.
Malik
Melek adı olan Malik, bir şeye sahip olan anlamındadır.
Mikail
Dört büyük melekten biri olan Mikail ismi, Kur'an’da Bakara suresinde geçmektedir.
Melik
Kur'an’da birçok ayette geçen Melik, Allah’ın isimlerinden biridir. Hükümdar anlamındadır.
Mürsel
Kur'an’da birçok ayette geçmektedir. Gönderilmiş insan demektir.
Muhsin
Kur'an’da farklı ayetlerde yer alan Muhsin, iyilik eden anlamındadır.
Mavera
Bakara , Nisa surelerinde geçen hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Mavera ismi, bir şeyin arkasında olan demektir.
Muhlis
Kur'an’da birçok ayette yer alan Muhlis, saf ve temiz anlamındadır.
Mazlum
İsra suresinde yer alan Mazlum ismi, sessiz sakin anlamındadır.
Mürselin
Allah tarafından gönderilen elçiler anlamında olan Mürselin, Kur'an’da birçok ayette geçmektedir.
Mücahid
Nisa ve Muhammed surelerinde yer alan Mücahid ismi, din uğruna savaşan anlamındadır.
Nur/ Nuri
Kur'an’da yer alan surenin adıdır. Aydınlık demektir.
Necati
Mumin suresinde geçen Necati ismi, kurtulmuş anlamındadır.
Nas
Halk anlamında gelen Nas ismi, Kur'an’da birçok yerde geçmektedir.
Naci
Yusuf suresinde yer alan Naci ismi, kurtulan anlamındadır.
Nebi
Kur'an’da pek çok ayette yer alan Nebi, ismi haberci anlamındadır.
Naim
Maide, Yunus, Hac surelerinden yer alan Naim ismi, bolluk anlamındadır.
Nehar
Kur'an’da birçok ayette geçen Nehar ismi, gündüz anlamındadır.
Necmi
Mahl ve Necm surelerinde geçen Necmi ismi, yıldız anlamındadır.
Nadi
Alak suresinde yer alan Nadi ismi, haykırmak anlamındadır.
Nuh
Kur'an’da Nuh isminde sure bulunmaktadır. Ayrıca peygamber adıdır.
Nasır
Yardımcı anlamında olan Nasır, Peygamber’in isimlerinden biridir. Yardımsever anlamındadır.
Nasrullah
Bakara ve Nasr surelerinde geçen Nasrulalh ismi, Allah’ın yardımı demektir.
Nezir
Birçok ayette yer alan Nezir ismi, uyarı anlamındadır.
Rıdvan
Kur'an’da geçen Rıdvan, razı olmak anlamındadır.
Resul
Birçok ayette yer alan Resul, elçi anlamındadır.
Ramazan
Bakara suresinde geçen Ramazan, müslümanlar arasında oruç tutulan aya verilen isimdir.
Rafet
Hadid suresinde yer alan Rafet ismi, korumak anlamındadır.
Rauf
Bakara ve Tevbe suresinde yer alan Rauf ismi, Allah’ın isimlerindne biri olup esirgemek anlamındadır.
Rafi
Vakia ve imran surelerinde geçen isimlerden olan Rafi, yüce anlamındadır.
Rasih
İmran ve Nisa surelerinde geçen Rasih ismi, bilgi sahibi olan anlamındadır.
Raci
Bakara ve Enbiya surelerinde geçen Raci ismi, umut veren anlamındadır.
Raki
Birçok surede ismi geçen Raki, saygı duyan anlamındadır.
Sirac
Kur'an’da farkıı ayetlerde ismi geçen Sirac, aydınlık anlamındadır.
Süleyman
Peygamber isimlerinden biri olan Süleyman, huzur anlamındadır.
Selim
Kur'an’da geçen Selim ismi, sağlam anlamındadır.
Salih
Kur'an’da birçok ayette geçen Salih ismi, uygun, hoşgörü anlamındadır.
Safa
Bakara suresinde geçen Safa ismi, sakin olmak anlamına gelmektedir.
Salim
Kalem suresinde geçen Salim ismi, eksiksiz, tam anlamındadır.
Saim
Ahzab suresinde yer alan Saim ismi, oruç tutan kişi anlamındadır.
Seva
Nahl ve Enfal surelerinde geçen Seva ismi, birlik beraberlik anlamındadır.
Sacid
Kur'an’da birçok ayette yer alan Sacid, secde eden kişi anlamında gelmektedir.
Seyyid
Ali imran ve Yusuf surelerinde geçen Seyyid ismi, ileri gelen kişi anlamındadır.
Şura
Kur'an-ı Kerim’de bir surenin adı olarak geçen Şurai danışma meclisi anlamına gelmektedir.
Şüheda
Nisa suresinde geçen Şüheda, şehit anlamına gelmektedir.
Şakir
Nahl suresinde geçen Şakir ismi, şükretmek anlamındadır.
Taha
Kur'an-ı Kerim'de yer alan surenin adıdır.
Tarık
Tarık, Kur'an-ı Kerim'de geçen surenin adıdır. Yıldız anlamındadır.
Turab
Kaf, Vakia, Nebe surelerinde geçen Turab, toprak anlamındadır.
Talip
Hacc suresinde geçen Talip, istemek anlamındadır.
Tufan
Araf suresinde yer alan Tufan ismi, şiddetli yağmur demektir.
Tuğyan
Birbirinden farklı surelerde yer alan Tuğyan, coşku anlamındadır.
Türabi
Kur'an’da birçok surede yer alan Türabi ismi, topraktan yaratılmış anlamına gelmektedir.
Tayyib
Kur'an’da birçok ayette yer alan Tayyip ismi, iyi ve hoş anlamındadır.
Ufuk
Necm suresinde geçen Ufuk ismi, anlamak, kavramak anlamında kullanılmaktadır.
Veli
Kur'an’da birçok ayette yer alan Veli, ermiş kişi anlamındadır.
Yusuf
Kur'an’da yer alan Yusuf isim, inleyen, ağlayan demektir.
Yakup
Takip eden anlamına gelen Yusuf, Peygamber isimlerindendir.
Yunus
Kur'an-ı Kerim’de yer alan Yunus ismi, Peygamber isimlerindendir.
Yasin
Kur'an’da yer alan sure isimlerinden biridir.
Yelit
Hucurat suresinde geçen Yelit ismi, eksilme, azalma anlamında gelmektedir.
Yahya
Kur'an’da birçok yerde geçen isimlerden biridir.
Yenal
Bakara ve Araf surelerinde geçen Yenal ismi amacına ulaşan kimse anlamındadır.
Zahid
Yusuf suresinde geçen Zahid ismi, kıymet vermeyen anlamındadır.
Zahir
Hadid, Enam, Kehf surelerinde yer alan Zahir ismi, parlak anlamındadır.
Zahit
Yusuf suresinde geçen Zahit ismi, haramdan uzak duran anlamındadır.
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