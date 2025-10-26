Kur’an’a adanmış bir nesil! Aydın’da 26 öğrenci hafızlık icazeti aldı

Aydın İl Müftülüğü koordinesinde, Efeler İlçe Müftülüğüne bağlı Umurlu Bölge Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimini tamamlayan 26 öğrenci için Yavuz Sultan Selim Camii’nde icazet programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, "Umurlu Kur’an Kursumuz 36 yıldır aralıksız hafız yetiştiriyor. Elhamdülillah, bu güzel geleneği devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz " dedi.

İl Müftüsü Hasan Güneş de, Kur’an’la yetişen gençliğin ümmetin umudu olduğunu vurguladı ve "Bu gençler bizim geleceğimizdir. Kur’an’a hizmet eden herkes başımızın tacıdır. Rabbim, her eve bir hafız nasip eylesin. Hafızlarımıza emek veren ailelerine, hocalarımıza ve bu sürece destek olan herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

“Kur’an'ın hem akla hem kalbe hitap ediyor”

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin ise konuşmasında, "Kur’an'ın hem akla hem kalbe hitap eden ilahi bir kelam olduğunu vurgulayarak, "Değerli kardeşlerim, Yüce kitabımızı okumak, anlamak ve yaşamak en büyük ibadetlerdendir. Yunus Emre ne güzel söyler; Her kim Kur’an bilmedi, sanki dünyaya gelmedi.’ Bugün çağın imkanlarını da kullanarak herkesin Kur'an-ı öğrenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Hafızları ve emeği geçenleri tebrik eden Başkan Yardımcısı Şahin bu kutlu yolculukta yer alan herkese teşekkür etti.

Seçkin hafızların Kur’an tilaveti, Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can'ın duası ve hafızlık belgelerinin takdimi ile sona eren programa; Aydın Valisi Yakup Canbolat, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, İl Müftüsü Hasan Güneş, Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, protokol üyeleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.