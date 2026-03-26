  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran, ateşkese kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var Türkiye’de Her Evde Var: O Cihazı ABD Güvenlik Gerekçesiyle Acilen Yasakladı! ABD, İran’a verilen zararın boyutlarını açıkladı İsrail basınından ateşkes iddiası: Trump 28 Mart'ta operasyonu durdurabilir Bitti dedikleri Hizbullah roket atmaya devam ediyor! Tel Aviv'de sirenler çaldı Körfez alarmda! İHA ve balistik füze yağmuru Küba'dan ABD'ye net mesaj: Bağımsızlığımız asla tartışmaya açık değildir CENTCOM'dan İran'ın "F-18 vurduk" iddiasına jet yalanlama: "Açıklama yanlış!" İran savaşı devam ediyor! Rusya'dan ABD ve İsrail'e nükleer çağrı Bakan Gürlek'ten Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Gündem
Gündem

Bakan Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e sert cevap: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla susuyorum!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e sert cevap: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla susuyorum!

AK Parti'li Şamil Tayyar, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son dönemdeki asılsız iddiaları ve yüksek perdeden savurduğu tehditlere karşı Bakan Gürlek’in vakur duruşunun arkasındaki sebep ortaya çıktı.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Tayyar, Bakan Gürlek’in kendisine, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bana talimatı var. Bu talimat gereği susuyorum. Bana 'polemiğe girme, Özgür Özel'i de ciddiye alma' dedi" ifadelerini kullandığını aktardı.

"Özgür Özel'i ciddiye alma" talimatı

Bakan Gürlek’in, muhalefetin çamur siyasetine karşı hukuk çerçevesinde hareket ettiğini belirten Tayyar, görüşmenin ayrıntılarını şu şekilde sıraladı:

  • Yargı Kararını Verecek: Bakan Gürlek, Özgür Özel hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açtığını hatırlatarak, mücadelesini mahkemede sürdüreceğini vurguladı.
  • Tapu İddialarına Net Yanıt: Mal varlığı üzerinden yürütülen algı operasyonlarına değinen Bakan Gürlek, toplam 4 tapusunun olduğunu ve bunların güncel değerinin iddia edilen rakamların çok uzağında, yaklaşık 40 milyon lira civarında olduğunu belirtti.
  • Hedef Saptırma Çabası: Bakan Gürlek, Özgür Özel’in bu saldırgan tavrının arkasında İBB yargılamalarını gölgelemek ve kendi içlerindeki panik havasını dağıtmak olduğunu ifade etti.

Siyasi mücadele mesajı

Eski bir hakim olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, müktesebatı gereği bu tür polemiklerle başa çıkmanın kendisi için zor olmadığını ancak devlet adabı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri doğrultusunda sükunetini koruduğunu belirtti. Gürlek, "Cumhurbaşkanımızın talimatı olmasa, Özel ile çok sağlam bir siyasi mücadele veririm, suskunluğumuzun sebebi budur" diyerek kararlılığını dile getirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten, Özgür Özel’in iftiralarına ilişkin açıklama: Özgür Özel'in amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek. İddialar tamamen asılsız, belgeler sahte
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten, Özgür Özel’in iftiralarına ilişkin açıklama: Özgür Özel'in amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek. İddialar tamamen asılsız, belgeler sahte

Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten, Özgür Özel’in iftiralarına ilişkin açıklama: Özgür Özel'in amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek. İddialar tamamen asılsız, belgeler sahte

Bakan Akın Gürlek'e kumpas soruşturması: Tapu memuru gözaltında
Bakan Akın Gürlek'e kumpas soruşturması: Tapu memuru gözaltında

Gündem

Bakan Akın Gürlek'e kumpas soruşturması: Tapu memuru gözaltında

İftira Özgür Özel’den tazminat parti kasasından Bakan Akın Gürlek'e iftira davasında karar
İftira Özgür Özel’den tazminat parti kasasından Bakan Akın Gürlek'e iftira davasında karar

Gündem

İftira Özgür Özel’den tazminat parti kasasından Bakan Akın Gürlek'e iftira davasında karar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23