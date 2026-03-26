Bakan Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e sert cevap: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla susuyorum!

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Tayyar, Bakan Gürlek’in kendisine, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bana talimatı var. Bu talimat gereği susuyorum. Bana 'polemiğe girme, Özgür Özel'i de ciddiye alma' dedi" ifadelerini kullandığını aktardı.

"Özgür Özel'i ciddiye alma" talimatı

Bakan Gürlek’in, muhalefetin çamur siyasetine karşı hukuk çerçevesinde hareket ettiğini belirten Tayyar, görüşmenin ayrıntılarını şu şekilde sıraladı:

Yargı Kararını Verecek: Bakan Gürlek, Özgür Özel hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açtığını hatırlatarak, mücadelesini mahkemede sürdüreceğini vurguladı.

Tapu İddialarına Net Yanıt: Mal varlığı üzerinden yürütülen algı operasyonlarına değinen Bakan Gürlek, toplam 4 tapusunun olduğunu ve bunların güncel değerinin iddia edilen rakamların çok uzağında, yaklaşık 40 milyon lira civarında olduğunu belirtti.

Hedef Saptırma Çabası: Bakan Gürlek, Özgür Özel'in bu saldırgan tavrının arkasında İBB yargılamalarını gölgelemek ve kendi içlerindeki panik havasını dağıtmak olduğunu ifade etti.

Siyasi mücadele mesajı

Eski bir hakim olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, müktesebatı gereği bu tür polemiklerle başa çıkmanın kendisi için zor olmadığını ancak devlet adabı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri doğrultusunda sükunetini koruduğunu belirtti. Gürlek, "Cumhurbaşkanımızın talimatı olmasa, Özel ile çok sağlam bir siyasi mücadele veririm, suskunluğumuzun sebebi budur" diyerek kararlılığını dile getirdi.