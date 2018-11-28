"Kur'an yardımı yapılacak" deyip 2 milyonluk vurgun yaptılar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü arayan çok sayıda kişi, kendilerini özellikle kutsal günlerde arayarak, "Hayır kurumundan arıyoruz, Kur'an-ı Kerim yardımı olacak" deyip sattıkları Kur'an ve dini kitapların yerine kargoyla boş kağıt parçaları gönderildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Şikayetler üzerine çalışma başlatıldı

Şikayetler üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada 0850 ile başlayan numaralardan vatandaşların arandığı belirlendi. Hürriyet'in haberine göre, çağrı merkezi kuran grubun vatandaşları kamu kurumundan aradıklarını söyledikleri, Kur'an-ı Kerim almaları halinde talebelere de yardım edileceği vaadinde de bulundukları saptandı.

30 bin kişiyi aramışlar

Çağrı merkezlerinin Bağcılar ve Bahçelievler'de kurulduğu, çağrı merkezi çalışanlarının internet ortamından elde edilen 30 bin kişinin telefon numaralarını arayarak dini kitapları satma vaadiyle para aldıkları anlaşıldı. Çete elebaşılığını Adnan S'nin yaptığı belirlenirken, Adnan S'nin sevgilisi Sabriye Ö'nün de çağrı merkezi çalışanlarını koordine ettiği tespit edildi. Çağrı merkezi çalışanları, önlerindeki bir nottan o dini günde yapılacak ibadetlerin neler olduğunu ve sevaplarını da anlatırken, karşıdaki kişiyi ikna etmek için kendisini “Hoca” olarak tanıtan çağrı merkezi çalışanları da oluyordu.

Arakan ve Filistin'i de alet ettiler!

Grup üyeleri, “Kitap bedelinin yüzde 10’unu Arakan ve Filistin’deki müslümanlara gönderiyoruz” diyerek, karşıdaki kişiyi iyice avuçlarının içine alıyordu.

2 milyonluk vurgun

Çete kitap satın alan kişilerin adreslerine kargo gönderiyordu. Ancak çoğu kargonun içine siparişleri yetiştiremedikleri için boş kağıt parçaları koydukları anlaşıldı. Çetenin 8 ayda yaklaşık 30 bin kişiyi arayarak 2 milyon TL'lik vurgun yaptığı tespit edildi.

Ele geçirilenler

İstanbul Siber polisi, yapılan tespitlerin ardından eş zamanlı operasyon başlattı. Adnan S. ve sevgilisi Sabriye Ö'nün de aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 49 cep telefonu, 66 laptop, 12 hardisk, aranan kişilerin bilgilerinin bulunduğu ajandalar ve çok sayıda data verileri ele geçti. Ekipler çağrı merkezinde yapılan aramalarda, çetenin aradıkları kişileri ikna etmek için kullandıkları notları da buldu. Notların çağrı merkezinde çalışanların masalarına yapıştırılmış olduğu belirtildi. Çete elebaşının çalışanlara performans listesi de yaptığı belirlendi.

Vurgun parasıyla parti vermiş

Çete elebaşının vurgun parasıyla bir yatta verdiği doğum günü partisi görüntüleri de ortaya çıktı. Yatta dans ederek kutlama yapanların çoğunun çağrı merkezi çalışanı olduğu belirlenirken, çete yöneticilerinin elde ettikleri paralarla gece kulüplerinde eğlencelere katıldıkları da iddia edildi. Çete üyesi bir kadının çağrı merkezinde, başına taktığı takke, eline aldığı tesbih ve tefle zikir takliti yaptığı bir görüntü de ortaya çıktı.

Diyanet de şikayetçi

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şebeke elebaşı Adnan S. ile sevgilisinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da çeteden şikayetçi olduğu belirtildi.