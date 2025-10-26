  • İSTANBUL
Dünya Kur’an yakan Salwan Momika’nın biletini kesen kahramanın adı belli oldu
Dünya

Kur’an yakan Salwan Momika’nın biletini kesen kahramanın adı belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kur’an yakan Salwan Momika’nın biletini kesen kahramanın adı belli oldu

Kur’an Yakan Salwan Momika’yı Öldüren Kişiş Belli Oldu: Suriyeli Beşar Zekur İsveç’te Kur’an yakma eylemleriyle tanınan Irak asıllı Salwan Momika’nın öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İsveç basını, cinayetin zanlısının Suriyeli Beşar Zekur olduğunu ve Zekur’un ülkeyi terk ettiğini öne sürdü.

Kur’an Yakan Salwan Momika’yı Öldüren Kişiş Belli Oldu: Suriyeli Beşar Zekur

İsveç’te Kur’an yakma eylemleriyle tanınan Irak asıllı Salwan Momika’nın öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İsveç basını, cinayetin zanlısının Suriyeli Beşar Zekur olduğunu ve Zekur’un ülkeyi terk ettiğini öne sürdü.

İsveç’in başkenti Stockholm’de evinde ölü bulunan Salwan Momika’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, baş şüphelinin kimliği netleşti. İsveç basınında yer alan haberlere göre, soruşturmayı yürüten ekipler, olayın faili olarak Suriyeli Beşar Zekur’u belirledi.

İade Anlaşması Olmayan Ülkeye Kaçtı

Haberlere göre Beşar Zekur, olayın hemen ardından İsveç ile iade anlaşması bulunmayan bir ülkeye kaçtı. Güvenlik kaynakları, Zekur’un nerede olduğuna dair net bir bilgi paylaşmazken, uluslararası yakalama emri çıkarılması için girişimlerin sürdüğü bildirildi.

Momika’nın Provokatif Eylemleri Tepki Çekmişti

Irak asıllı Salwan Momika, 2023 ve 2024 yıllarında Stockholm’de Kur’an-ı Kerim yakma eylemleriyle dünya kamuoyunda tepki toplamıştı. Momika’nın bu eylemleri, özellikle Müslüman ülkelerle İsveç arasında diplomatik gerilime yol açmış, birçok ülke olayı “nefret suçu” olarak nitelendirmişti.

Soruşturma Devam Ediyor

İsveç polisi, olayın ayrıntılarını ve olası motivasyonları araştırmaya devam ediyor. Yetkililer, cinayetin “kişisel bir husumetten mi yoksa dini motivasyonlu bir saldırıdan mı kaynaklandığını” henüz netleştiremediklerini belirtti.

11
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hadar

İKİ SİDE İNSAN DEYİL

1453

Aslansın.Ellerin dert görmesin.Kafirin ensesini boş bırakmadın.
TÜM YORUMLARA GİT ( 11 )

