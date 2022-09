Kur'an öğreticilerinin gözü Diyanet'te

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan Sözleşmeli İmam Hatip, Kur’an Kursu Öğreticisi ve Müezzin Kayyım Sözlü Sınavı’na katılan ve yeterli kadro verilmediği için başarılı olmalarına rağmen yedek olarak bekleyen 4 bin 300 aday Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan gelecek atama haberini dört gözle bekliyor.

Duyuruyu dört gözle bekliyorlar!

Diyanet tarafından sürecin hızlandırılması gerektiğini söyleyen Diyanet Birlik-Sen Genel Başkanı Kenan Ak, “2022 yılının başlarında yapılan sınavda bilindiği üzere 7 binin üzerinde atama yapıldı. Bu kardeşlerimizde de başarılı oldukları halde kontenjan yetersizliğinden yedek olarak kaldı. Şu anda bu arkadaşlarımız 7-8 aydır seslerini duyurmak için her yolu deniyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri tarafından şu anda bu konu ile ilgili bir çalışma yapıldığı söylendi. Bu duyurunun ardından kardeşlerimizin beklentileri daha da arttı. Her gün Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan duyuruyu dört gözle bekliyorlar. Bu sebeple her an atanabilirim umuduyla başka sınavlara ya da işlere odaklanamıyorlar. Kardeşlerimizin beklentiler çok artmış durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu kardeşlerimizin umutları kırılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Atamaların yapılması elzemdir

Ak şöyle devam etti; “Yıl sonunda 3600 ek göstergeden dolayı emekli olacak personeller var. Zaten Diyanet bünyesinde personel açığı mevcut bir de inşaatı devam eden projeler var. O projelerde tamamlandığı zaman bütün bu unsurlar bir araya geldiğinde personel yetersizliği had safhaya çıkacaktır. Bu yüzden bu arkadaşların atamalarının yapılması elzemdir. Başarılı oldukları halde ataması yapılmayan kardeşlerimizin bekletilmesi Diyanet İşleri Başkanlığı’na da yakışan bir durum değildir. Ne başarılı olan kardeşlerimiz ne de cemaatimiz daha fazla bekletilmesin”