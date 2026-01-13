  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Kuran kursunda dehşet: 1 ölü, 1 yaralı
Gündem

Kuran kursunda dehşet: 1 ölü, 1 yaralı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kuran kursunda dehşet: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’da Kur’an kursuna sığınan bir kişi, peşinden gelen husumetlileri tarafından öldürüldü. Kurs görevlisinin de yaralandığı olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi'nde Yasin Acun ile husumetli oldukları kişiler arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Acun, kavga sırasında olay yerine yakın Selahaddin-i El Eyyubi Kur'an Kursu'na sığındı. Ardından gelen husumetlileri, Acun ile birlikte kurs görevlisini silahla yaraladı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Yasin Acun, kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekiplerince başlatılan çalışma sonucu saldırının şüphelisi 3 kişiyi gözaltına aldı. Silahlı saldırı anı ise Kur’an kursunun güvenlik kamerasına yansıdı.

 

