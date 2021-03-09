Kur'an Kursu hocalarından ayakta alkışlanacak ortak tavır: CHP'li İmamoğlu'nun hediyesini geri gönderdiler

Yeniakit.com.tr

31 Mart 2019 seçimlerinden önce İslami hassasiyetleri olan seçmenin oyunu alabilmek için türbe türbe gezen, Eyüp Sultan Camisi'nde Yasin-i Şerif okuyarak poz veren ve ardından da özüne dönerek geçtiğimiz günlerde 'tango' konseri için ihaleye çıkan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde de müftülük personeline hediye olarak başörtüsü gönderdi.

Reddedilince neye uğradığını şaşırdı

Yeniakit.com.tr'nin edindiği bilgilere müftülüğe bağlı aralarında Kur'an Kursu öğreticilerinin de olduğu kadın personeller ise CHP'li İmamoğlu'na ortak tepki koyarak hediyeyi kabul etmedi. Yasakçı zihniyetin temsicisi CHP'nin İBB Başkanı İmamoğlu, başörtüsü hediyesi ile kandırmaya çalıştığı müftülük personeli tarafından reddedilince neye uğradığını şaşırdı.