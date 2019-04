Kur'an ile alay eden festivale sert tepki: Van'da 70 STK ortak bildiri yayımladı!

Van'da 70 sivil toplum kuruluşu, Kur'an ile alay edilen Gezgin Fest isimli festivalin gerçekleştirilmemesi için ortak bildiri yayınladı.

Geçtiğimiz yıl Van'da düzenlenen Gezgin Fest etkinliğinde Kur'an ayetleriyle alay edilmiş, söz konusu olay büyük tepki toplamıştı.

Festivalin bu yıl 21-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyor.

Festivalde Kur'an ayetleriyle dalga geçilen bölüm kameralara yansımıştı:

Ortak bir manifesto yayınlayan STK'lar dayanışma içerisinde olacaklarını belirtti.

"Hızla değişen dünyamızda hızla çürüyen ve yozlaşan bir toplumsal vakıa karşısındayız. Dağılmaya yüz tutan aile yapımız, kötülük sokaklarında kaybolan gençliğimiz, yaşanan ahlaki erezyonun ciddiyetini ortaya koymaktadır.

Biz aşağıda imzası olan STK'lar, tüm toplum katmanlarında, özelde gençler üzerinde gözlemlediğimiz içki, kumar, festival, fuhuş, madde ve teknoloji bağımlılığı gibi kötülüklere karşı din, ahlak ve örfümüzün üzerimize yüklediği sorumluluk gereği bir iyilik, güzellik ve doğruluk çağrısı yükseltmek amacıyla ''Ahlak Hareketi'' adıyla dayanışma içerisinde olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Tutarlı bir ahlak mücadelesi vermek adına ,İslami ve insani değerler çerçevesinde hareket edeceğimizi ve her türlü toplumsal şahitliğin gereğini gücümüz oranında ortaya koyacağımızı beyan ediyoruz."

STK'ların oluşturduğu ortak çatı olan "Ahlak Hareketi", Gezgin Fest isimli festivale karşı durduklarını da belirtti. Ahlak Hareketi'nin yayınladığı basın açıklaması şu şekilde:

Güzel Van’ımızda, geçen yıl her türlü ahlaksızlığın aleni icra edildiği, Gezgin Fest Van adıyla bir ifsad faaliyetinin yapıldığı kamuoyunun malumudur. Festivalde Kuran ayetleri ile alay edildiğinin ortaya çıkması haklı bir infiale neden olmuştu. Bir alkollü içecek firmasının ana sponsorluğunda yapılan festivalde yaş sınırı gözetilmeden, limitsiz içki tüketildiği görülmüştür. Alanda uyuşturucu tüketimi kullanımı, 3 gün boyunca kadınlı erkekli her türlü fuhşiyatın yapıldığı tespit edilmiştir. Eğlence adı altında kiralık çadırlarda aleni bir şekilde zinanın teşvik edilmesi halkımızın değerlerine örfüne kültürüne inançlarına aykırıdır. Hepimiz için vazgeçilmezimiz olan çocuklarımızda büyük tahribatlar oluşturan bu tür ortamlar, kadim medeniyetlerin de hüküm sürdüğü bu topraklarda yaşayan her erdemli insanın karşı çıkması gereken çirkinliklerdir.

Genelde toplumumuzun özelde de ilimizin temel dinamiği, toplumu birbirine bağlayan barışın, sükunetin asıl kaynağı olan inanç ve ahlaki değerlerini dejenere eden bu gibi bilinçli ve sinsi organizasyonlar, gençler üzerinde çok yıkıcı sonuçlar oluşturmaktadır. Dolayısıyla neslin korunması toplum ve aile değerlerinin ifsad edilmemesi temel amacımızdır.

İddiaların aksine adı geçen festivalin Van il ekonomisine ve turizmine müspet bir katkısının olmadığı bilakis alkollü içki ve uyuşturucu tacirlerine katkı sağladığı görülmüştür. Festival adı altında alkol ve uyuşturucu kullanımının Van gençleri arasında yaygınlaştırılmasının Van ekonomisine ne tür bir katkısı olacaktır. Zaten bu etkinlikte yerel esnafın kazandığı bir şey yoktur. Ulusal düzeydeki firma ve organizatörler kazançlı çıkmaktadırlar. Alkollü içecek firması geçen yıl tırlar dolusu satış yapmıştır. Bizler Van Ahlak Hareketi olarak ahlaki ve toplumsal değerlerimiz çerçevesinde ilimizin turizm ve ekonomisine katkı sunacak her etkinliğe taraftar olduğumuzu ifade ediyoruz. İlimizde yaşayan hiç kimsenin özel hayatına müdahalemiz söz konusu olamaz. Kutuplaşma istemediğimizi , ötekileştirici bir dil kullanmadığımızı , toplumsal barışı önemsediğimizi vurgulamak isteriz. Sadece kötülüklerin toplum hayatında yaygınlaşmasına itiraz ettiğimizin bilinmesi gerekir. Kırmızı çizgilerimiz olan inançlarımız ve toplumsal ahlaki değerlerimizin ekonomik kaygılara feda edilmesine müsaade etmeyeceğiz. İnançlarımızla alay edilen, içki, fuhuş ve uyuşturucu gibi her türlü kötülüğün icra edildiği bu ve benzeri çirkinliklere tüm gücümüzle karşı duracağımızın bilinmesi gerekir.

Her türlü ahlaksızlığa karşı ilimizin siyasilerini STK'larını, Erdemli yaşamak arzusu içindeki tüm halkımızı sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Van'daki 70 STK mızın oluşturduğu Ahlak hareketi olarak evlatlarımıza ve genç nesillerimize sahip çıkma adına her türlü hayırlı faaliyetin öncüsü olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz."