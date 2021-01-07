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İSLAM Kur’an-ı Kerim’in en uzun ayeti hangisi?
İSLAM

Kur’an-ı Kerim’in en uzun ayeti hangisi?

İslam inancında, Kur’ân-ı Kerim, Hz. Muhammed'in gerçek bir peygamber olduğunu kanıtlayan, O'nun en önemli ve en büyük mucizesidir. Kur'an-ı Kerim'i okumak ve uygulamak her müslümanın vazifesidir. Kur'an-ı Kerim ile ilgili detayları araştıranlar tarafından Kur’an-ı Kerim’in en uzun ayeti merak edilmekte. Kur’an-ı Kerim’in en uzun ayeti hangisi?

Yeniakit Publisher
2021-01-07 00:47:00 -
Kur’an-ı Kerim’in en uzun ayeti hangisi?

En uzun sure bakara suresi olduğu gibi aynı zamanda da kuranı kerimdeki en uzun ayet de bakara suresindedir.

Kur’an-ı Kerim’in en uzun ayeti hangisi?

Anlamlı en kısa ayet bir kelime olan ve "yemyeşil" anlamındaki "müdhammetan" dır (Rahman, 55/64). En uzun ayet ise bir sayfadır. Müdayene= (Borçlanma) Ayeti diye bilinen Bakara suresinin 282. ayetidir.

(Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini Kavramlar Sözlüğü, AYET maddesi)

En kı­sa ayetler olarak şunlar sayılabilir: "yasin" (Yasin 36/1), "er-rahman" (er-Rahman 55/1), "müdham-metan" (er-Rahman 55/64), "sümme na­zara" (el-Müddessir 74/21), "ve'l-fecr" (el-Fecr 89/1), "ve'd-duha" (ed-Duha 93/1), "ve'l-asr" (el-Asr 103/1) (bk. T.D.V. İslam Ansiklopedisi, AYET maddesi)

Bakara Suresi Müdayene konulu 282. ayetinin meali

Ey iman edenler! Belirlenmiş bir zamana kadar bir borç ilişkisi kurduğunuzda bunu yazın. Aranızdan bir kâtip bunu adaletle yazsın. Kâtip Allah’ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın. Artık o yazsın, borçlu da yazdırsın; rabbi olan Allah’tan korksun ve borçtan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu akılca zayıf veya eksik yahut kendisi yazdıramaz durumda olursa velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahidi de tanık tutun. Şahitler iki erkek olmazlarsa, rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkekle -biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için- iki de kadın olsunlar. Çağrıldıklarında şahitler gelmezlik etmesinler. Borç küçük olsun büyük olsun vadesini belirterek onu yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha destekleyici ve şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Borç ilişkisinin, aranızda alıp vererek bitirdiğiniz peşin ticaret olması müstesnadır; onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alış veriş yaptığınızda şahit tutun. Kâtip de şahit de zarar görmesin. Eğer bunu yapar da zarar verirseniz şüphesiz bu sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah’tan korkun, Allah size öğretiyor, Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir.

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