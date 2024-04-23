  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kur'an-ı Kerim'in altından geçip kan davasını bitirdiler
Gündem

Kur'an-ı Kerim'in altından geçip kan davasını bitirdiler

Yeniakit Publisher
2024-04-23 12:04:00 -
Kur'an-ı Kerim'in altından geçip kan davasını bitirdiler

Muş'ta, aralarında 55 yıldır kan davası olan aile araya giren büyükler sayesinde barıştı.

İstanbul Sultanbeyli'de düzenlenen barış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, bölgenin önde gelen kanaat önderleri ve din alimleri katıldı.

Kuran-ı Kerim'in okunmasından sonra her iki aşiretin üyeleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek bir birleriyle tokalaşıp barışı ilan etti. Yapılan duanın ardından taraflar aynı masada yan yana oturup barış yemeği yedi.

Şırnak'ta 5 yıllık kan davası, barışla sonuçlandı
Şırnak'ta 5 yıllık kan davası, barışla sonuçlandı

Yerel

Şırnak'ta 5 yıllık kan davası, barışla sonuçlandı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kan davası barışla sonuçlandı! Kur’an-ı Kerim’in altından geçip söz verdiler
Kan davası barışla sonuçlandı! Kur’an-ı Kerim’in altından geçip söz verdiler

Yerel

Kan davası barışla sonuçlandı! Kur’an-ı Kerim’in altından geçip söz verdiler

1998'den beri süren kan davası böyle sona erdi! Husumetli aileler Kur'an-ı Kerim'le söz verdi
1998'den beri süren kan davası böyle sona erdi! Husumetli aileler Kur'an-ı Kerim'le söz verdi

Yerel

1998'den beri süren kan davası böyle sona erdi! Husumetli aileler Kur'an-ı Kerim'le söz verdi

Cenazenin akıbeti bakın nasıl oldu! Mardin’de filmleri aratmayan kan davası vakası
Cenazenin akıbeti bakın nasıl oldu! Mardin’de filmleri aratmayan kan davası vakası

Yaşam

Cenazenin akıbeti bakın nasıl oldu! Mardin’de filmleri aratmayan kan davası vakası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23