Kur'an-ı Kerim'in altından geçip kan davasını bitirdiler
Muş'ta, aralarında 55 yıldır kan davası olan aile araya giren büyükler sayesinde barıştı.
İstanbul Sultanbeyli'de düzenlenen barış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, bölgenin önde gelen kanaat önderleri ve din alimleri katıldı.
Kuran-ı Kerim'in okunmasından sonra her iki aşiretin üyeleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek bir birleriyle tokalaşıp barışı ilan etti. Yapılan duanın ardından taraflar aynı masada yan yana oturup barış yemeği yedi.
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