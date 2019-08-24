Kur’an-ı Kerim’i okuyan ve okutan bir Peygamber

Rasûlullah aleyhisselam buyurdular:

“En hayırlınız, Kur’ân-ı öğrenen ve öğreteninizdir.” (Tirmizî, Fedâilu’l-Kur’ân)

Enes (ra)’ın anlattığına göre Ebû Talha (ra) bir gün Peygamber Efendimiz’in yanına varmıştı. Rasûlullah (sav)’in ayakta Ashâb-ı Suffe’ye Kur’ân öğrettiğini gördü. Allah Rasûlü, açlıktan iki büklüm olan belini doğrultmak için karnına taş bağlamıştı.

İşte Rasûl-i Ekrem Efendimiz ve ashâbının en mühim meşgûliyeti, Allah’ın kitabını öğrenip öğretmek, anlayıp anlatmaktı. En büyük arzu ve iştiyakları da Kur’ân’ı tekrar tekrar okumak ve dinlemekti.

Peygamber Efendimiz Kur’ân talebelerini daima üstün tutmuş, onlarla özel olarak ilgilenmiş ve Kur’ânî bilgisi daha üstün olanı daima diğerlerine tercih etmiştir.