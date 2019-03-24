Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda

Sudan sebep ve uyduruk gerekçelerle hapsedilen dindar mahkumlar zindanlarda çürürken, İslam’ı hedef alan ağır suçlamalarla yargılanan isimler rahatlıkla kayıplara karışıyor. ‘Kiliseye taş attı” uydurmasıyla İBDA gönüllüsü Sami Erengül’ün müebbet hapse mahkum edildiği, Erzurum’da ise kilisenin duvarına yazı yazan bir kişinin 24 saat içerisinde adalete teslim edildiği Türkiye’de, ‘İslam’ı aşağılayan’ Gülbeyaz Atik isimli bir ahlaksız yıllardır bulunmadı.

4 yıla kadar hapsi isteniyor

2014 yılında Twitter’da Kur’an-ı Kerim’e ayakla basılan fotoğraf paylaşan ve İslam’a yönelik çirkin sözler sarfeden Gülbeyaz Atik, sırra kadem bastı. Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği gerekçesiyle dava açılan Atik, aradan geçen 4,5 yıla rağmen ne yakalandı, ne de teslim oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Melih Gökçek, Ahmet Gündoğdu gibi isimlerin dahi şikayetçi olduğu din düşmanı kadının hâlâ yakalanamaması; duruşmaların sürekli ertelenmesine neden oluyor. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 12 duruşmanın hiçbirine katılmayan provokatör Atik’in 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Kilisenin camını kıran ya da duvarına yazı yazan kişileri saatler sonra yakalayan asayiş ekiplerinin; eşkalinden ismine kadar tüm kimlik bilgileri belli olan hadsiz kadını da bir an önce adalet önüne çıkarması isteniyor.

“İnanmayanlar, inananlara saygılı olmalı”

İddianamede, Erdoğan ve Gökçek’in avukatlarının savcılığa sunduğu dilekçede, Twitter’da ‘’kedibiti’’ adlı hesap kullanıcısının paylaşımlarında, İslam dinine, Kur’an-ı Kerim’e ve Peygamber’e hakarette bulunarak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip, büyük bir kesimin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığının belirtildiği ifade ediliyor.

Atik’in söz konusu suçu birden çok işlediğine dair fotoğrafların ele geçirildiği anlatılan iddianamede, ‘’Özgürlüklerin mutlak ve sınırsız olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı, bir başka özgürlüğün ihlal noktasında geldiği takdirde, özgürlüklerin sınırlanmasının söz konusu olduğu, düşünce özgürlüğünün de Anayasa’nın 24. maddesinde düzenlenen ‘Kişilerin din ve vicdan özgürlüğünü ihlal etmediği sürece sınırsız olduğu’ vurgulanmıştır. İnanmayanların, çeşitli dinlere inanan insanlara saygı duyması gerektiği gibi inananların da inanmayanlara karşı aynı saygıyı göstermelerinin gerekliliğinin dikkate alınması gerekir’’ deniliyor.