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Gündem Kur'an-ı Kerim'e ve Müslüman toplumlara yönelik alçakça saldırı ardından ülkemizden diplomatik adım! Sert tepki
Gündem

Kur'an-ı Kerim'e ve Müslüman toplumlara yönelik alçakça saldırı ardından ülkemizden diplomatik adım! Sert tepki

Yeniakit Publisher
2023-08-21 23:00:00 - 2023-08-21 23:07:54
Kur'an-ı Kerim'e ve Müslüman toplumlara yönelik alçakça saldırı ardından ülkemizden diplomatik adım! Sert tepki

Türkiye'nin Kopenhag ve Lahey Büyükelçilikleri ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak duyulan rahatsızlık bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin ve bazı Müslüman ülkelerin büyükelçiliklerinin önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemlerinin devam etmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Söz konusu diplomatlara, bu aşağılık saldırılardan duyulan rahatsızlık bildirilirken, Türkiye'nin bu eylemleri en güçlü şekilde kınadığı ve protesto ettiği bir kez daha vurgulandı.

Danimarka Maslahatgüzarı 18 Ağustos'ta da aynı konuda Bakanlığa çağrılmıştı.

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