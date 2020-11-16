Kur’an-ı Kerim’de geçen isimler | Anne ve babalar dünyaya gelecek olan bebekleri için en güzel, en anlamlı ismi vermek ister. Anne, babaların vazifesi evladına güzel bir isim vermektir. Bu sebeple pek çok kişi 'Çocuğa Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden koymak mı gerekir?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur. “Siz kıyamet gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyunuz.”

Bu hadisten de anlaşılacağı üzere evlatlarımıza güzel, dine uygun isimler verilmelidir. Çocuklarınıza insan şerefine yakışmayan, şiddet ve nefret içeren isimler koymamalısınız.

Kur'an-ı Kerim'de geçen isimler | Kur'an'da geçen kız erkek isimleri

Kur'an-ı Kerim'de geçen kız isimleri

AHSEN: Daha güzel, çok güzel ve en güzel anlamlarına gelir.

AKAY: Dolunay.

AKSA: En uzak yer.

AMİNE: İnanılır, güvenilir, peygamber efendimizin annesinin adıdır.

AYŞIL: Ay gibi ışıl ışıl.

AZRA: Hz.Meryem’e verilmiş bir isimdir. El değmemiş, ayak basılmamış kum anlamına gelir.

BELİNAY: Cennette peygamber çiçeği.

BENAN: Parmakla gösterilen kişi. Kıyamet ve Enfal surelerinde geçer.

BENGİSU: Ebedilik, ölümsüzlük veren su.

BEREN: Güçlü, kuvvetli, akıllı.

BERFİN: kardan yapılmış, tertemiz.

BERRA: Doğru sözlü, hayır işleyen kimse.

BETÜL: Namuslu, temiz kadın.

BEYZA: Günahı olmayan, ak, beyaz.

BUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melek.

BÜKRE: Sabah vakti anlamındadır. Fetih suresinde geçer.

BÜŞRA: Mutluluk getiren haber.

CEDİDE: Az zamandır bilinen. İsra suresinde geçer.

CEYLİN: Cennetin kapısı, cennete açılan kapı.

EBRAR: İyilik sever, hayır sever.

ECRİN: Allah’ın hediyesi.

EDA: Davranış, tutum. Bakara suresinde geçer.

ELİF: Arap alfabesinin ilk harfi, ince ve uzun boylu kız.

EMEL: İstenen, beklenen.

ERVA: Temiz, ahlaklı kız. Çok güzel, genç.

ESİFE: Kederli, gamlı, tasalı. Araf suresinde geçer.

ESLEM: Allah’a teslim olmak anlamında.

ESMA: Allah’ın güzel isimlerinden biri. Duyma, işitme anlamında.

FERDA: Yarın, gelecek.

FERİHA: Ferahlığa erişmek. Tevbe ve Bakara surelerinde geçer.

FİRDEVS: Cennetin en güzel bahçesi.

HALİDE: Sonsuz.

HAZEN: Hüzün, keder.

HÜMA: Saadet, mutluluk. Devlet kuşu.

HÜSNA: Çok güzel ve en güzel.

İKRA: Oku anlamında.

İMRAN: Evine bağlı kalan.

İREM: Cennete benzeyen bahçe.

KADEM: Uğurlu.

KEVSER: Cennette bir ırmağın ismi.

KÜBRA: Büyük olan.

LAMİA: Parlayan, pırıldayan.

LEYAL: Gece anlamında.

LİNA: Hurma fidesi.

MELEK: Haberci, elçi.

MELİKE: Kadın hükümdar.

MERVE: Mekke’de bir dağ.

MERYEM: Dindar kadın.

MÜBERRA: Temiz insan. Nur suresinde geçer.

NEŞE: Sevinç.

NİSA: Kadın.

NUR: Aydınlık, parıltı.

NÜHA: Akıl. Taha suresinde geçer.

RANA: Göze hoş gelen.

REYHAN: Güzel koku.

SARE: Halis, katkısız, prenses.

SELVA: Bıldırcın, kuş.

SEMA: Gökyüzü, üst.

SENA: Şimşek parıltısı.

SERRA: Genişlik, rahatlık.

SİDRE: Cennetteki ağaçlardan biri.

TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası.

TUBA: En güzel, en iyi. Kökü yukarıda, dalları aşağıda olan bir cennet ağacı.

VİLDAN: Yeni doğmuş çocuk.

YEZRA: Çoğalmak. Şura suresinde geçer.

YÜSRA: Kolay olan.

ZEHRA: Gül yüzlü, parlak yüzlü, çiçek simalı.

ZELİHA: Su perisi anlamındadır.

ZÜLAL: Berrak, saf, tatlı, soğuk su.

ZÜLEYHA: Peri gibi güzel olan.

ZÜMRA: Güzel iyi ahlaklı zeki bilgili kadın.

Kur'an-ı Kerim'de geçen erkek isimleri

ACAR: Cesur, becerikli.

ADEM: İnsanoğlu. İlk yaratılan insan ve ilk peygamber.

ADİL: Eşit, eş, müsavi. Doğruluk gösteren. Doğru. Adaletli davranan. Allah’ın emirlerini hakkıyla uygulayan anlamına gelir.

AHLAS: İyi yürekli, temiz kimse, Saf, halis, karışımsız.

AHMET: Övgüye layık insan.

ALİ: Yüce, ulu, yüksek.

ARAF: Cennet ile cehennem arasında kalan yer.

ARDA: Hükümdar veya kumandan asası.

ASEL: Bal anlamındadır.

ASIM: Namuslu. Günahı olmayan.

AZİM: Büyük, ulu, kuvvetli.

BAKİ: Sürekli, daim.

BARAN: Yağmur.

BATIN: Biricik, tek.

BERK: Sağlam, dayanıklı.

BURAK: Hz.Muhammed’in Miraç’ta bindiği ada verilen isim.

CAHİD: Bir şey için çabalayan kişi.

CELAL: Yüce.

CEMİL: Güzel.

CİHAT: Din uğruna düşmanla savaşmak.

DAVUT: Sevgili, aziz.

EKREM: Cömert.

EMİN: Güvenilir kişi.

ENHAR: Cennetteki ırmaklardan biri.

ENSAR: Koruyucu.

EYÜB: Sabırlı kişi.

EZEL: Geçmiş zaman.

FATİH: Fetheden.

FETTAH: Üstün kişi.

FUAD: Gönül.

FURKAN: Doğru yolu gösteren kişi.

HALİL: Sadık. Allah’ın dostu

HALİM: Yumuşak huylu, sakin, sessiz.

HALİT: Sonsuz.

HARUN: Parlak.

İBRAHİM: Hak.

İSHAK: Gülen, güler yüzlü.

KADİR: Değer, kıymet, kudretli kişi.

KAİM: Dik duran kişilik.

KERİM: Büyük, cömert.

MALİK: Bir şeye sahip olan.

METİN: Sağlam.

MUHSİN: İyilik eden.

MUSTAFA: Seçkin kişi.

MÜRSEL: Gönderilmiş insan.

NAİM: Bolluk, cennetin bir kısmı.

NEBİ: Haberci.

NEHAR: Gündüz.

NEZİR: Adak, dilek.

RACİ: Umut veren.

RAFET: Korumak.

RAUF: Esirgemek anlamındadır.

RESUL: Elçi.

RIDVAN: Razı olmak anlamındadır.

SAFA: Sakin olmak anlamındadır.

SAİM: Oruç tutan kişi.

SALİH: İyi ahlak sahibi.

SAMET: Yüksek.

SEFER: Yolculuk.

SELİM: Sağlam.

SÜLEYMAN: Huzur ve sükun anlamındadır.

TAHA: Küçük pencere.

TARIK: Sabah yıldızı.

TUFAN: Şiddetli yağmur.

UFUK: Anlamak, kavramak anlamındadır.

VELİ: Ermiş kişi.

YAKUP: Takip eden.

YASİN: ‘Ey insan!’ anlamındadır.

YENAL: Amacına ulaşan kimse.

YUNUS: Takım yıldızı.

YUSUF: İnleyen, ağlayan.

ZAHİR: Parlak.

ZAHİT: Haramdan uzak duran kişi.