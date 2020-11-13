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Dünya Kur’an düşmanı soysuza 4 ülke izin vermedi
Dünya

Kur’an düşmanı soysuza 4 ülke izin vermedi

Faşistliği ile bilinen ve Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’a, Belçika, Fransa, Almanya ve İsveç gösteri için müsade etmedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 01:05:00 -
Kur’an düşmanı soysuza 4 ülke izin vermedi

Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de provokatif gösteri düzenlemek istedi.

Kendi internet sitesinden duyuru yapan Paludan, Molenbeek semtinde Kur'an-ı Kerim’i yakacağını belirtti. Belçika polisi de Paludan’ın belirttiği yer ve saatte ekip bulundurdu.

Paludan, duyurduğu saatte Molenbeek’e gelmedi. Paludan'ın, Molenbeek'te bir öğretmenin öğrencilerine Hz. Muhammed'e hakaret içeren bir karikatürü göstermesinden sonra açığa alınması nedeniyle bu semti seçtiği belirtildi.

Molenbeek Belediyesi'nin Paludan'ın eylemini haber alınca bölgeye girmesini yasakladığı, gelmesi halinde çıkarılması için polis ekiplerinin gönderildiği bildirildi.

Fransız Marianne dergisinin haberine göre de Danimarkalı aşırı sağcı Paludan, başkent Paris'te ülkeye giriş yasağına uymamaktan dün gözaltına alındı ve daha sonra sınır dışı edildi.

Paludan'ın gözaltına alınmadan önce Paris'teki Champs-Elysee Caddesi'nin yakınlarında Kur'an-ı Kerim’i yakma girişiminde bulunacağı belirtilen haberde, Paludan'ın 10 Kasım akşamı başkente geldiği kaydedildi.

İsveç’teki aşırı sağcı gazete Samnytt'in haberinde, Paludan'ın Paris'te gözaltına alınırken Danimarka İstihbarat Servisi PET'e "Yardım edin beni öldürecekler" yazan mail gönderdiği aktarıldı.

Irkçı provokatör ekim ayı sonunda Almanya'nın başkenti Berlin’de göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Neukölln ilçesindeki Sonnenalle Caddesi’nde bir gösteri yapmak istemişti.

Alman makamları, 27 Ekim’de Berlin Tegel Havalimanı’na gelen Paludan’a ülkeye giriş izini vermemişti.

Uçaktan inmeden Danimarka’nın başkenti Kopenhagen’e dönen Paludan, ertesi gün tekrar Berlin’e girmeye çalışırken gözaltına alınmış ve ardından sınır dışı edilmişti.

Alman basınına göre Paludan’ın yarın tekrar Berlin’e gelerek bir gösteri düzenlemeyi planladığı bildirildi.

Malmö kentinde ağustos sonunda Kur'an-ı Kerim’i yakmak isteyen Paludan'ı İsveç makamları sınırdan geri çevirmiş, daha sonra ülkeye iki yıl giriş yasağı getirmişti.

Bu arada Paludan’ın, babasının İsveç vatandaşı olmasından dolayı geçen ay İsveç vatandaşlığı için yaptığı başvurusu kabul edilmişti.

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