Kur'an düşmanı Momika İsveç'ten sınır dışı ediliyor!

Momika’nın oturma izninin süresi gelecek yıl 16 Nisan'da dolacak ve İsveç'i terk etmesi gerekecek.

İsveç'te yüce Kur'an'a yönelik saldırılarıyla İslam aleminin tepkisini üzerine çeken Momika, sınır dışı ediliyor.

Tengroth, Momika’nın önceki oturma izni başvurusunda koruma ihtiyacını gerekçelendirirken "yanlış bilgi" verdiğini ve bu nedenle oturma izninin uzatılmadığını aktararak, "Bilginin neden veya nasıl yanlış olduğu konusuna girmek istemiyorum çünkü bu gizlilik kapsamındadır" dedi.

Süresi 16 Nisan'da doluyor!

Momika’nın oturma izninin süresi gelecek yıl 16 Nisan'da dolduğunda İsveç'i terk etmesi gerekiyor ve İsveç'i terk etmemesi halinde 5 yıl süreyle İsveç'e girişi yasaklanacak. Söz konusu yasak Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan'ın yanı sıra diğer Schengen ülkelerinde de geçerli olacak.

Kur'an düşmanı Momika, hakkında alınan karara ilişkin açıklamasında, "İsveç'te yaşayıp ölmek istiyorum. Göçmen Bürosu'nun kararı hayatımı riske atıyor. İtiraz edeceğim. Göçmen Dairesi'nin siyasi baskı altında olduğundan şüpheleniyorum" dedi.

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Momika, 2018'de Irak'tan İsveç'e kaçmış ve 2021'de 3 yıllık oturma izni almıştı.