Kur’an bülbülleri icazetlerini aldı

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Allah kelamını ezberleyen hafızlar yurdun dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle manevi coşku oluşturuyor. Bunlardan bir tanesini de Bahçelievler Şehit Mehmet Karaaslan Kur’an Kursu talebeleri oluşturdu.

FETÖ’nün yurt olarak kullandığı binanın örgütten kurtarılarak Kur’an talebelerine tahsis edildiği Şehit Mehmet Karaaslan Kur’an Kursu ilk mezunlarını verdi. Şehit Mehmet Karaaslan Kur’an Kursu’nu başarıyla tamamlayan 15 hafız için icazet merasimi düzenlendi. Kur’an bülbüllerinin icazet töreninde Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt ile İstanbul İl Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç hazır bulundu. Programa ayrıca, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı da katıldı.