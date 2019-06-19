Kur’an bülbülleri icazetlerini aldı

Cemal Almış İstanbul

Beyazel Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Fetih Camii Kur’an Kursu hafızlık eğitimlerine devam ediyor. İlk hafızlık icazet merasimini 2018 yılında gerçekleştiren dernek, 12 hafız yetiştirmişti. Beyazel Derneği icazet merasiminin ikincisini de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Beyazel Derneği bünyesinde bulunan Fetih Camii Kur’an Kursu hafızlık eğitimlerini tamamlayan Ahmet Koç, Burak Mollahüseyinoğlu, Fatih Bayraktar, Kerem Bayraktar, M. Mustafa Tezel, Salih Varol, Sebahattin Özkaya ve Yakup Kaya için hafızlık icazet programı düzenlendi. 5. Sınıfta hafızlık öncesi temel eğitimin programını bitirerek 6. Sınıf ve 7. Sınıfta hafızlık eğitimlerine devam etmiş daha sonrada 8. Sınıfta ise hafızlıklarını tekrarlayıp hem Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapmış olduğu sınavla hafızlık belgelerini almış hem de ortaokulu bitiren hafızlar mezun oldu. İcazet merasimine Güngören İlçe Müftüsü Yunus Bıçakçı, Güngören İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da katıldı.