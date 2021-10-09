Kurallara uymayanlara büyük şok! 135 okul servisine trafikten men cezası!

Ülke genelinde yapılan uygulamada 21 bin 896 okul servis aracı denetlendi, 1050 araç ve sürücüsüne idari para cezası verildi, 135 okul servis aracı trafikten menedildi. Ayrıca 6 bin 999 taksi de kontrol edilerek, 203'üne cezai işlem uygulandı, 28'i trafikten menedildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Ceza yağdı

12 bin 803 karma ekip ile 41 bin 815 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan uygulamada 21 bin 896 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde 332 servis aracına 'okul servis araçları yönetmeliğine uymamak', 12 servis aracına 'yayalara ilk geçiş hakkı vermemek' ihlallerinden olmak üzere toplam bin 50 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 135 servis aracı trafikten menedildi.

Ayrıca trafiğin yoğun olduğu saatlerde ve kısa mesafede yolcu almayan taksilere yönelik de denetim yapıldı. 6 bin 999 taksinin denetlendiği uygulamada 203 taksiye cezai işlem yapılırken, 28 taksi trafikten menedildi.