Kurallara uymayan işletme sahiplerine para cezası uygulandı

Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yazıkent Mahallesi'nde bulunan iki işletmede çalışan toplam 17 şahsın ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığınca Yavuzköy Mahallesi'nde bulunan bir işletmede çalışan 2 şahsın Kimlik Bildirim Sistemi'ne (KBS) girişlerinin yapılmadığı tespit edildi. Ayrıca Yavuzköy Mahallesi'ndeki işletmedeki masa üzerinde sigara ve kül tablasının bulunduğu belirlendi. İşletme sahipleri hakkında 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 15 ve 17. maddesi kapsamında toplam 12 bin 809 TL idari para cezası uygulandı.