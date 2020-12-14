  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kuraklık nedeniyle balıklar ölmesin diye gölete su taşıyorlar
Aktüel

Kuraklık nedeniyle balıklar ölmesin diye gölete su taşıyorlar

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:54:16 -
Kuraklık nedeniyle balıklar ölmesin diye gölete su taşıyorlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen göletteki balıkları yaşatmak amacıyla başka bir göletten tanker ve arazözlerle su taşınıyor.

Devrekani ilçesine bağlı Örenbaşı köyündeki Çiğdem Göleti'nde su seviyesinin düşmesi nedeniyle göletteki balıklar telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Balıkların su yüzeyinde görülmesi üzerine, yakın bir barajdan tanker ve arazözlerle gölete su taşınmaya başlandı. Balıklar kurtulana kadar su taşınmaya devam edilecek.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, AA muhabirine, belediye başkanlığı öncesinde İlçe Tarım Müdürlüğünde çalıştığı dönemde gölete balıkların birçoğunu kendisinin bıraktığını söyledi.

Bölgedeki kuraklığa işaret eden Altıkulaç, "Bölgemizde uzun süredir kuraklığın devam etmesi nedeniyle Çiğdem Göleti'nde su seviyesi aşırı derecede düştü. Su seviyesinin düşmesi nedeniyle gölette yaşayan balıkların hayatı tehlikeye girdi." dedi.

Göletteki durumun herkesi üzdüğünü aktaran Altıkulaç, "Balıkların yaşam şansını artırabilmek için Kaymakamlığımız, Belediyemiz, Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüğümüz ve Beyler Sulama Birliği tarafından yerinde incelemede bulunduk. İncelme neticesinde gölete su takviyesi yapmamız gerektiği kanaati uyandı." diye konuştu.

En kısa sürede çalışmalara başladıklarını aktaran Altıkulaç, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede ilçemizdeki bütün imkanlar seferber edildi. Belediyemize bağlı itfaiye, Kaymakamlığımız ve Özel İdaremizin sulama tankeri ile yakın bir coğrafyada olan Kulaksızlar Barajı'ndan su alarak Çiğdem Göleti'ne nakletmeye başladık. Bu şekilde göletteki su seviyesini yükseltmeyi hedefliyoruz. 400-500 ton civarında su takviyesi yaptığımızda oradaki balıklar için riskin ortadan kalkacağını düşünüyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail’den şaşırtan çıkış! Gerçeği kabullendiler… Joe Biden’e flaş Türkiye çağrısı
Dünya

İsrail’den şaşırtan çıkış! Gerçeği kabullendiler… Joe Biden’e flaş Türkiye çağrısı

İsrailli Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan bir makalede, seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye konusunda tavsiye verildi. "Türkiye üç..
Dağlık Karabağ'da ortalık karışabilir! Arka arkaya dizildiler, Rusya haritayı paylaştı
Dünya

Dağlık Karabağ'da ortalık karışabilir! Arka arkaya dizildiler, Rusya haritayı paylaştı

Dağlık Karabağ'da düzenlediği son saldırı ile ateşkesi bozan Ermenistan tarafı ateşle oynuyor. Bölgede durum dikey üstündeyken Rusya dikkat ..
Bakan Varank'ı susturmak isteyen CHP ve HDP'lilere TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan tarihi ayar!
Siyaset

Bakan Varank'ı susturmak isteyen CHP ve HDP'lilere TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan tarihi ayar!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sözlerini Meclis sıralarını yumruklayarak kesmek isteyen CHP ve HDP'lilere Meclis Başkanvekili ..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay