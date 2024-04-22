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Yaşam Kuraklık kapıya dayanmıştı! İşte İstanbul’da barajların son durumu
Yaşam

Kuraklık kapıya dayanmıştı! İşte İstanbul’da barajların son durumu

Yeniakit Publisher
2024-04-22 17:35:00 -

Geride bıraktığımız yaz mevsiminde İstanbul barajları alarm seviyeye ulaşmıştı. Kış ve ilkbahar mevsimlerinde etkili olan yağışlar adeta İstanbul için can suyu oldu.

İstanbul’da cumartesi günü etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.1'e yükseldi. Alibey Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 67.56'ya olurken, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Moğlova Kemeri'nin ayaklarının bir kısmını kapandığı görüldü.

Kurak bir kış geçiren mega kent İstanbul'da cumartesi günü etkili olan sağanak yağmur, barajlara yaradı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.1'e yükseldi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.4 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 61.18'le Sazlıdere Barajı oldu.

Alibey Barajı havadan görüntülendi

Su seviyesi inişli çıkışlı olan Alibey Barajı'nın doluluk oranı yüzde 67.56 oldu. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Moğlova Kemeri'nin ayaklarının bir kısmını kapandığı görüldü.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ise şöyle:

"Büyükçekmece: 77.16
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sazlıdere: 61.18

Istarancalar: 87.29

Kazandere: 73.59

Pabuçdere: 72.03

Ömerli: 92.4

Darlık: 85.28

Elmalı: 89.62

Terkos: 90.53

Alibey: 67.56".

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