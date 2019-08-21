0553 313 94 23

Kuraklık buğday verimini yüzde 60 düşürdü

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yaşanan kuraklık nedeniyle buğdayda yüzde 60 oranında verim kaybı olduğu belirtildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:47
Kuraklık buğday verimini yüzde 60 düşürdü

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yaşanan kuraklık nedeniyle buğdayda yüzde 60 oranında verim kaybı olduğu belirtildi.


İlkbahar mevsimindeki rüzgarlar ve buğdayın olgunlaşma döneminde yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçiler bu yıl umduğunu bulamadı. Buğday hasadında hayal kırıklığı yaşayan çiftçiler, devletin yapacağı desteği bekliyor. Bayburtlu çiftçiler, bu yıl adeta bir afet yaşadıklarını söyledi. Yüzde 60 civarında ürün kaybı yaşadıklarını belirten çiftçiler, “Bu yıl buğday tarlalarında verimimiz çok düşük. Buğday biçimine başladık, biçerlerimiz çalışıyor. Normal boyu 40 veya 50 santimetre olması gereken buğdayın boyu şu anda 20 santimetreyi geçmemiş. Hem samandan zarar ediyoruz hem de buğdaydan. Başak boyu çok küçük olduğundan dolayı verim de çok düşük. Geçen yıl 40- 50 bin ton buğday hasadı elde ettik. Bu yıl 25- 20 bin tonu geçmeyeceğini tahmin ediyoruz. Yani yaklaşık olarak yüzde 60’lık ürün kaybımız var.” dedi.



“Rüzgar toprağı kuruttu, buğdayın gelişimi durdu”


İlkbaharda esen şiddetli rüzgarın toprağı kuruttuğunu ve buğdayın gelişimini durduğunun altını çizen çiftçiler, “Kuraklık ve yağış eksikliğinin yanı sıra ilkbaharda rüzgar da zarar verdi. Geçen yıl kar yağışı oldu, ama bahar mevsiminde bir hafta 10 gün boyunca yel dediğimiz bir rüzgar esti. O rüzgar toprağı kuruttu ve buğdayın gelişimini durdurdu. Sadece buğday değil, ot veriminde de aynı sıkıntımız var. Yani yem bitkilerinde de aynı sıkıntımız var.” dediler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Demokrat Parti'ye oy veren bir Yahudi ya bilgisizdir ya da sadakatsiz"
    1. "Demokrat Parti'ye oy veren bir Yahudi..
    2. Haluk Dursun'un ölümünde sabotaj..
    3. İstanbul Büyükşehir Belediye personel..
    4. Prof. Dr. Haluk Özener, "Minimum 20..
    5. Siirt’te eşeğin teptiği çocuk yaralandı
    6. Siirt’te inşaattan düşen işçi yaralandı
    7. Nijerya'da vali yardımcısının..
    8. Taze kiraz, üzüm ve nar ihracatçıları..
    9. Yeşilyurt Belediyespor hazırlık..
    10. Hamilelerin x-ray cihazlarından..
    11. Batman’da trafik kazası: 4 yaralı
    12. 12 Dev Adam, Atlas Challenge..
    13. Esad rejiminden İdlib’e saldırı: 1..
    14. 15 yıllık çocuk özlemi akupunktur ile..
    15. Haliliye’de şeffafyönetim
    16. Samsun’da ilk 8 ayda 15 bin 701 kişi..
    17. Sol bacağı sağ bacağından kısa olan..
    18. Baydilli saha gezilerini sürdürüyor
    19. Beyazgül’den ailelere çağrı
    20. İngiliz futbolunda ırkçılık tartışmaları
    21. Skandal örnek! İYİ Parti’den kayyım..
    22. Kahramanmaraş'ta motosikletin..
    23. Elazığ’da tarım alanında 130 projeye..
    24. Hakkari’de haşerelerle mücadele..
    25. Futbol: TFF 1. Lig
    26. Futbol: Süper Lig
    27. Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak..
    28. Süper Lig'de 2. hafta hakemleri belli..
    29. Beşiktaş, genç oyuncusunu..
    30. Öğretmenlere "tasarım odaklı düşünme"..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!