Kuraklığa karşı az su tüketen bitkiler ekilecek

Trakya'nın büyük bir tarım potansiyeline sahip olduğunu belirten Kaya, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için üretim deseninde yeni modellere geçilmesini önerdi. Kuraklığın ve su sıkıntısının tarımsal üretimi doğrudan etkilediğini vurgulayan Kaya, şöyle konuştu: “Artık daha az su kullanan ürünlere yönelmek zorundayız. 1 litre suyla en iyi şekilde nasıl verimli bir üretim gerçekleştirebiliriz, tarlayı az suyla yapılacak tarıma göre sürmeli, gübreyi buna göre planlamalıyız. Bizim esas su kaynağımız yer altı sularımız, yeraltı göllerimizdir. Edirne’de daha önce 5 metrede su çıkan araziden artık 60 metrede su çıkıyor. Sanayi yer altı suyunu çekiyor. Konya’da görüyorsunuz obruklar oluştu. Trakya’da buna izin vermemeliyiz. Yer altı sularını yok etmektense az su tüketen ürünlere yönelmeliyiz” dedi.