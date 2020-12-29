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Aktüel Kurak bir yıl geçiren Edirne'de son yağışlar rahat nefes aldırdı
Aktüel

Kurak bir yıl geçiren Edirne'de son yağışlar rahat nefes aldırdı

Yağışlı havanın hüküm sürdüğü kent yeni yılı da yağışla karşılayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-29 09:43:25 -
Kurak bir yıl geçiren Edirne'de son yağışlar rahat nefes aldırdı

EDİRNE (AA) - Son yılların en kurak günlerini geçiren Edirne, son yağışlarla biraz olsun rahatladı.

Bu yıl yaz aylarında metrekareye 50 kilogram yağış alan kente eylül, ekim ve kasım aylarında ise çok az yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "2020 Yılı Kasım Ayı Alansal Yağış Raporu"nda Edirne'de kasım ayında yağışların normale göre yüzde 96 düştüğü ve kentin geçen ay sadece 4 gün yağış aldığı belirtilmiş, bu yağışlarda da metrekareye 4,4 kilogram yağış düştüğü açıklanmıştı.

Son bir haftada ise yağışlar aralıklı sağanak şeklinde devam ediyor.

Meteoroloji yetkilileri, aralık ayı boyunca Edirne'de metrekareye 92 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

Yetkililer cumaya kadar yağış beklendiğini, kentin yeni yılı sağanakla karşılayacağını bildirdi.

- Selimiye'nin üzerindeki yağmur bulutları güzel görüntüler oluşturdu

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte öğle saatlerine doğru sağanak bekleniyor.

Siyah, yağmur yüklü bulutların yer değiştirmesi gün doğumunda güzel görüntüler oluşturdu.

Selimiye Camisi etrafından hızla geçen bulutlar izlenmesi hoş görüntüler meydana getirdi.

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