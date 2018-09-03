Kur oynaklığına karşı yeni hamle! 'Teknoloji seraları' kurulacak

Dövizdeki kur hareketliliğine karşı yeni düzenlemeler yapılırken ticarete ivme katacak bir adım atıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında oluşturulan, global aktörlerin yer aldığı "Yenilikçi Ticaret Platformu" da ekonomiye destek sağlayan yeni adımlar için kolları sıvadı. Pekcan, ihracatta yeni bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini belirterek "Girişimciler için teknoloji seraları kurmak istiyoruz" dedi.

YÜKSEK GELİR SEVİYESİ İÇİN TEKNOLOJİ SERALARI

Bakan Pekcan, öncü aktörlerin fikir, önerilerinden yararlanarak bir vizyon oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, ihracat yapmak isteyenlerin önünü açarak sorunları aşmayı ve yeni bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. İhracatta bir başarı hikâyesi yakalamak isteyen girişimcilerin, hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ekosistem için "teknoloji seraları" kurmak istediklerini vurgulayan Pekcan, "Bu fikirleri kendi topraklarımızda ve kendi iklimimizde yeşertmek, ürüne dönüştürmek, ülkemizi orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine yükseltecek teknolojik dönüşümleri oluşturmak için bu platforma önem veriyoruz" dedi.

"SERBEST BÖLGELERDEN DE YARARLANABİLİRİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında ihtisas serbest bölgelerini kuracaklarını anımsatan Bakan Pekcan, "Alacağımız kararlara göre yeni oluşturulacak ekosistem için söz konusu serbest bölgelerden de yararlanabiliriz. Türkiye'yi bir üst gelir seviyesine sıçratacak yeni fikirlerin oluşması için gerekirse Ticaret Bakanlığı'nın görev ve sorumluluk alanında, ilgili mevzuatlarda değişiklikler yapabiliriz" değerlendirmesini yaptı.

"ÜNİVERSİTELERDEN BAŞARILI İSİMLER DE DAHİL OLABİLİR"

Platformdan gelecek önerileri, hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çatı kuruluş olmaya hazır olduklarını dile getiren Pekcan, "Ülkemizi bir üst gelir ve yaşam seviyesine çıkarabilecek adımları birlikte atabilirsek, bu ekosistemin tohumlarını birlikte yeşertebilirsek, bizden mutlusu olmayacak. Önemli bir adım olarak gördüğümüz bu platforma inanıyoruz, kendi başarı hikâyemizi birlikte yazabiliriz" diye konuştu. Pekcan, platformda çeşitli çalışma gruplarının oluşturulacağını belirterek, "Burada sabit bir katılım olmayacak, platforma, bize katkı sağlayacak, yeni fikir, öneri getirecek yeni isimlere de yer verilecek. Bu kapsamda üniversitelerden başarılı gençlerimiz de bu programa dâhil olabilir" dedi. (Sabah)