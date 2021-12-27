Kur neden yükseldi? Nureddin Nebati kur açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz haftalarda yaşanan kur artışına ilişkin konuştu. Peki, kur neden artmıştı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından düşüşe geçen kurla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati değerlendirmede bulundu.
Kur neden yükseldi? Nureddin Nebati kur açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “İlk adım finansal istikrarın sağlanması ve güven ortamının tecelli etmesiydi. Döviz aldı başını gidiyor gibi algı oluşturulmaya çalışıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız hep söylüyordu; bu bir köpüktü. Harp yöntemleri pazartesi akşamı çöktü” dedi.