  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Helalleşme yolculuğu diyenler küfürleşme yarışına girdiler! Özkoç’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a skandal ifadeler!

Otopsiler incelendi! '230 güne kadar...'

Polis Türk düğününe korona baskını yaptı! Damadın seçtiği 50 kişi eve gönderildi

ABD'yi kızdıracak iddia! Rusya'dan "S-400" ve "Su-35" alacaklar

Akşener'in 'seçim' açıklaması kahkaha attırdı

CHP'li Eren Erdem'den provokasyon! Halkı devlete karşı kışkırttı

CHP'li İBB'nin 'terör iltisaklı' çalışanlarına teftiş, Mansur Yavaş'ı da telaşlandırdı! Madem 'asılsız' bu telaşınız neden?

Bir Pitbull vahşeti daha! Minik çocuğun yanağını ve kulağını kopardı

52 gün yoğun bakımda kaldı! O gencin 'aşı' pişmanlığı

Azerbaycan'dan sert tepki: Fransız adayı kara listeye aldık!
Ekonomi Kur neden yükseldi? Nureddin Nebati kur açıklaması
Ekonomi

Kur neden yükseldi? Nureddin Nebati kur açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz haftalarda yaşanan kur artışına ilişkin konuştu. Peki, kur neden artmıştı?

Yeniakit Publisher
2021-12-27 21:49:00 -
Kur neden yükseldi? Nureddin Nebati kur açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından düşüşe geçen kurla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati değerlendirmede bulundu.

Kur neden yükseldi? Nureddin Nebati kur açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “İlk adım finansal istikrarın sağlanması ve güven ortamının tecelli etmesiydi. Döviz aldı başını gidiyor gibi algı oluşturulmaya çalışıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız hep söylüyordu; bu bir köpüktü. Harp yöntemleri pazartesi akşamı çöktü” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay